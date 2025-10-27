PILNE: Indeks IFO powyżej oczekiwań! 📈💶

- Publikacja pokazała wartości nieznacznie lepsze od oczekiwań
- Klimat biznesu okazał się nieznacznie lepszy od oczekiwań
- Niżej wypadł indeks obecnej oceny
- Najbardziej pozytywnie zaskoczył indeks oczekiwań
- Pomimo pozytywnego zaskoczenia — wszystkie wskaźniki IFO wciąż znajdują się poniżej poziomu 100
- Publikacja pokazała wartości nieznacznie lepsze od oczekiwań
- Klimat biznesu okazał się nieznacznie lepszy od oczekiwań
- Niżej wypadł indeks obecnej oceny
- Najbardziej pozytywnie zaskoczył indeks oczekiwań
- Pomimo pozytywnego zaskoczenia — wszystkie wskaźniki IFO wciąż znajdują się poniżej poziomu 100
10:00 - Publikacja indeksów pewności biznesu IFO za Wrzesień:
- IFO Buissnes Climate: 88.4 (Oczekiwane: 88, Poprzednie 87.7)
- IFO Current Assessment: 85.3 (Oczekiwane: 86, Poprzednie: 85.7)
- IFO Expectations: 91.6 (Oczekiwane: 90, Poprzednie 89.7)
Akcje Amazon rosną 10% po wynikach 📈US100 próbuje odrabiać straty
Podsumowanie Dnia: ECB, FOMC oraz MAG7. Mieszane sygnały i awersja do ryzyka.
Eli Lilly: Wysokie oczekiwania i jeszcze wyższe wyniki
Chipotle po wynikach: Droższa wołowina i dużo tańsze akcje
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.