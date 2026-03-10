PULS GPW: Rynek widzi deeskalacje, indeksy w górę

Szereg komentarzy światowych przywódców i decydentów, zaangażowanych w konflikt w Zatoce Perskiej, został zinterpretowany przez rynek jako widmo szybkiej deeskalacji konfliktu.

Indeksy w Europie wyraźnie rosną, kontrakty na WIG20 drożeją o ponad 2%.

Mimo chwilowego uspokojenia się sytuacji na rynku, przedstawiciele rządu RP wykazują zaniepokojenie sytuacją długu oraz rynku paliw:

Polskie obligacje 10-letnie od rozpoczęcia się konfliktu zwiększyły rentowność z 4,92 do 5,7. Największa wyprzedaż Polskiego długu od początku 2022 roku.

Rząd komunikuje też zdolność i wolę do interwencji na rynku paliw, jeśli ceny na stacjach benzynowych będą dalej rosnąć.

Lepiej radzą sobie dziś spółki, inwestorzy na GPW byli świadkami szeregu komercyjnych sukcesów polskich spółek technologicznych. Brak cenotwórczych odczytów makroekonomicznych pozwala inwestorom lepiej skupić się na wiadomościach i wynikach rynku akcji.

W20 (D1)

Kupującym udało się obronić średniej EMA100 oraz wrócić powyżej poziomu 3270 z luką popytową. Wskazuje to na silną inicjatywę po stronie kupujących, kolejnym celem dla wzrostów powinien być niedawny kanał wzrostowy, z pierwszym silnym oporem na dopiero na poziomie 3490 punktów.

Wiadomości ze spółek:

Wasko (WAS.PL) : Spółka zakupiła całość akcji NOVUM S.A, zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej. Cena akcji zyskuje ponad 7%.

XTPL (XTP.PL): Przedsiębiorstwo specjalizujące się w druku 3D, chwali się pierwszą sprzedażą swojego systemu "ODRA". System ma trafić do Kalifornijskiej firmy zajmującej się produkcją półprzewodników. Akcje spółki rosną o ponad 6%.

Medinice (ICE.PL): Spółka medyczna rozpoczęła proces regulacyjny dotyczący produktu "AtriClap" w USA. Spółka rośnie o ponad 6%.

Grupa Azoty (ATT.PL): Szereg instytucji finansowych zażądało od spółki spłacenia wierzytelności, spółki zależnej, Grupy Azoty Polyolefins. Spółce udało się zaspokoić wierzytelności w wysokości 30,3 mln Euro. Akcje spółki rosną o ponad 2%.




