PILNE: Indeks UoM nieco powyżej oczekiwań

Wstępny wskaźnik sentymentu konsumentów USA według Uniwersytetu Michigan: 69 (prognoza 68,5, poprzednio 67,9) Wstępny wskaźnik oczekiwań według Uniwersytetu Michigan: 73 (prognoza 72,2, poprzednio 72,1) Wstępny wskaźnik bieżących warunków według Uniwersytetu Michigan: 62,9 (prognoza 61,6, poprzednio 61,3)

Wstępny wskaźnik inflacji 1-letniej według Uniwersytetu Michigan: 2,7% (prognoza 2,8%, poprzednio 2,8%)

Wstępny wskaźnik inflacji 5-letniej według Uniwersytetu Michigan: 3,1% (prognoza 3%, poprzednio 3,0%)

Są to wstępne dane za wrzesień, które pokazują poprawę sytuacji, co jednak kłóci się nieco z mieszanymi danymi z rynku pracy. Warto jednak zauważyć spadek oczekiwań inflacyjnych w perspektywie 1 roku. Po danych pojawiła się spora zmienność i US500 wyszedł na nowe dzienne szczyty, a następnie spadł do najniższych poziomów z początku sesji. W tym momencie US500 cały czas testuje okolice dziennych maksimów: