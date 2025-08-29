czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

PILNE: Inflacja PCE z USA i konsumpcja zgodna z oczekiwaniami

14:31 29 sierpnia 2025

USA – Indeks cen PCE r/r (lipiec): 2,6% (prognoza: 2,6%, poprzednio: 2,6%)

  • PCE m/m: 0,2% (prognoza: 0,2%, poprzednio: 0,3%)

Core PCE r/r: 2,9% (prognoza: 2,9%, poprzednio: 2,8%)

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

  • Wydatki konsumentów m/m: 0,5% (prognoza: 0,5%, poprzednio: 0,3%)

  • Dochody osobiste m/m: 0,4% (prognoza: 0,4%, poprzednio: 0,3%)

  • Realna konsumpcja osobista m/m: 0,3% (prognoza: 0,3%, poprzednio: 0,1%)

  • Zapasy detaliczne bez aut (wstępne): 0,1% (poprzednio: -0,1%)

  • Zapasy hurtowe m/m (wstępne): 0,2% (prognoza: 0,1%, poprzednio: 0,1%)

  • Bilans handlowy towarów (wstępny): -103,60 mld USD (prognoza: -90,2 mld, poprzednio: -84,85 mld)

Pierwsza reakcja rynku była wzrostowa, ale US100 kilka minut po raporcie nieznacznie traci i w ujęciu dziennym cofa się o prawie 0,45%. Dane PCE pokazują, że konsumpcja wygląda relatywnie solidnie, dochody utrzymują wzrostowy trend, a preferowana przez Fed stopa inflacji spada.

 

Source: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

29.08.2025
20:04

Podsumowanie dnia: Akcje technologicznych spóek psują nastroje Wall Street 📉Dolar traci, metale zyskują

Sesja giełdowa w Europie zakończyła się spadkami i niemal od początku przebiegała pod dyktando sprzedających. Niemiecki DAX cofnął się o blisko 0,6%,...

 19:46

Srebro zyskuje 1,8% i osiąga najwyższy poziom od września 2011📈

Srebro (SILVER) zyskuje dziś prawie 2% do 39,7 USD za uncję, wsparte przez mocne wzrosty cen złota i słabość indeksu dolara, któremu nie pomogły...

 19:33

Kukurydza zyskuje 2% na fali słabszych szacunków zbiorów i zmian w pozycjach spekulantów 📈

Kontrakty futures na kukurydzę (CORN) na CBOT rosną dziś, po tym jak objazd pól organizowany przez Pro Farmer oszacował zbiory poniżej prognoz USDA,...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację