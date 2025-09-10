PILNE: Inflacja PPI w USA wyraźnie poniżęj oczekiwań

Inflacja PPI za sierpień: 2,6% r/r (oczekiwano: 3,30% r/r; poprzednio: 3,3% r/r)
Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym: -0,1% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 0,7% m/m)
Inflacja PPI bazowa: 2,8% r/r (oczekiwano: 3,5% r/r; poprzednio: 3,7% r/r)
Inflacja bazowa miesięczna: -0,1% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 0,9% m/m)
Sporo niższe dane o inflacji producenckiej. Dane te mogą sugerować nadmiernie podwyższone konsensusy dla inflacji CPI podczas jutrzejszej sesji. Jeśli dane to potwierdzą, wzrośnie szansa na cięcie o 50 punktów bazowych podczas decyzji w przyszłym tygodniu. W wyniku publikacji obserwujemy mocne ożywienie na amerykańskich kontraktach terminowych. US100 powyżej 24 tysięcy z szasną na dzisiejsze najwyższe zamknięcie w historii.
