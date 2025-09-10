czytaj więcej
PILNE: Inflacja PPI w USA wyraźnie poniżęj oczekiwań

14:30 10 września 2025

Inflacja PPI za sierpień: 2,6% r/r (oczekiwano: 3,30% r/r; poprzednio: 3,3% r/r)

Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym: -0,1% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 0,7% m/m)

Inflacja PPI bazowa: 2,8% r/r (oczekiwano: 3,5% r/r; poprzednio: 3,7% r/r)

Inflacja bazowa miesięczna: -0,1% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 0,9% m/m)

Sporo niższe dane o inflacji producenckiej. Dane te mogą sugerować nadmiernie podwyższone konsensusy dla inflacji CPI podczas jutrzejszej sesji. Jeśli dane to potwierdzą, wzrośnie szansa na cięcie o 50 punktów bazowych podczas decyzji w przyszłym tygodniu. W wyniku publikacji obserwujemy mocne ożywienie na amerykańskich kontraktach terminowych. US100 powyżej 24 tysięcy z szasną na dzisiejsze najwyższe zamknięcie w historii.

 

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

