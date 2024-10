PILNE: Inflacja w Niemczech poniżej oczekiwań. EURUSD zyskuje📈

14:00, Niemcy - dane o inflacji za wrzesień:

Wskaźnik HICP w Niemczech: aktualny 1,8% r/r; prognoza 1,9% r/r; poprzednio 2,0% r/r;

Wskaźnik HICP w Niemczech: aktualny -0,1% m/m; poprzednio -0,2% m/m;

Wskaźnik CPI w Niemczech: aktualny 0,0% m/m; prognoza 0,1% m/m; poprzednio -0,1% m/m;

Wskaźnik CPI w Niemczech: aktualny 1,6% r/r; prognoza 1,7% r/r; poprzednio 1,9% r/r;

Zarówno rodzimy wskaźnik CPI dla Niemieck, jak i jego sharmonizowany dla UE odpowiednik wypadli o 0.1 pp poniżej prognoz w ujęciu rok do roku. Oczyt w ujęciu miesiąc do miesiąc wypadł w obu przypadkach o 0.1 pp wyżej w porównaniu do sierpnia. Mniejsza dynamika cen w Niemczech to kolejny po Francji i Hiszpanii sygnał, że UE jest gotowa na bardziej gołębią politykę monetarną. Sugestii ewentualnych zmian w podejściu EBC inwestorzy będą się dzisiaj doszukiwać podczas zaplanowanego na 15:00 przemówienia prezeski EBC, Chrisitne Lagarde.

Źródło: xStation5