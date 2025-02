PILNE: Inflacja w Polsce zaskakuje; odczyt wyraźnie powyżej oczekiwań 💡

Inflacja CPI zaskoczyła i przyspieszyła do 5,3% r/r (oczekiwano 5% r/r). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły w styczniu średnio o 1% wobec oczekiwań na poziomie 0,7%. Wyższa presja cenowa w Polsce ma dzisiaj przełożenie na rynek walutowy. Szansa na bardziej jastrzębie stanowisko RPP sprawia, że polski złoty dalej umacnia się do głównych walut świata. Za dolara płacimy już 3.9694 zł, w skali dnia dolar osłabia się do naszej rodzimej waluty już 0,2%.

Ścieżka inflacji w Polsce zawraca w górę, co tworzy podłoże pod jastrzębie stanowisko RPP (utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionych poziomach przez dłuższy czas). Źródło: XTB

Źródło: xStation