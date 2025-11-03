PILNE: Inflacja w Szwajcarii ponownie spowalnia

- Inflacja w Szwajcarii ponownie spowalnia, ale pozostaje powyżej 0%
- Rynek nie widzi szans na cięcie stóp procentowych, ale mocny frank przeszkadza w ożywieniu
- Inflacja w Szwajcarii ponownie spowalnia, ale pozostaje powyżej 0%
- Rynek nie widzi szans na cięcie stóp procentowych, ale mocny frank przeszkadza w ożywieniu
Inflacja w Szwajcarii za październik: 0,1% r/r (oczekiwano: 0,3% r/r; poprzednio: 0,2% r/r)
Inflacja miesięczna: -0,3% m/m (oczekiwano: -0,1% m/m; poprzednio: -0,2% m/m)
Inflacja bazowa: 0,5% r/r (oczekiwano: 0,7% r/r; poprzednio: 0,7% r/r)
Tak niskie odczyty frustrują władze SNB, które przewidywały, że inflacja zacznie przyspieszać pod koniec roku i w 2026 r. i wskazywały, że ujemne stopy procentowe wywołują większe ryzyko dla gospodarki. Największym utrudnieniem jest silny frank szwajcarski, który zyskuje jako bezpieczna przystań, obniżając koszty importu i tym samym tłumiąc wzrost cen. W obliczu umacniającej się waluty i inflacji bliskiej zeru, SNB ma dosyć trudne wybory: interwencje walutowe (zwiększające bilans banku) lub, co bardziej ryzykowne, obniżenie stóp procentowych poniżej zera, co mogłoby zaszkodzić systemowi finansowemu. Warto jednak zauważyć, że do września 2026 roku rynek wycenia zaledwie 7 pb cięcia stóp procentowych. Dzisiaj w odpowiedzi na nieco niższą inflację obserwujemy osłabienie CHF względem EUR.
