Wykres dnia: AUDUSD (11.12.2025)

Raport z rynku pracy w Australii za listopad okazał się słabszy od oczekiwań. W rezultacie na rynku walutowym obserwowaliśmy dosyć istotną wyprzedaż dolara australijskiego, który traci obecnie między 0,30-0,60% wobec pozostałych walut G10.
Zatrudnienie niespodziewanie zmniejszyło się o 21,3 tys. — był to najsilniejszy miesięczny spadek od dziewięciu miesięcy. Stabilizacja stopy bezrobocia na poziomie 4,3% nie uspokoiła rynku, ponieważ struktura danych była słaba: liczba etatów pełnoetatowych załamała się o 56,5 tys., partycypacja spadła do 66,7%, a niedostateczne zatrudnienie wzrosło do 6,2%, najwyższego poziomu od ponad roku. Jednoczesny spadek liczby pracujących i bezrobotnych sugerował, że część osób opuszcza rynek pracy, wzmacniając przekaz o wyhamowaniu — choć nie załamaniu — koniunktury na rynku pracy. Te czynniki pozostawiły AUD pod umiarkowaną presją, mimo słabszego USD po cięciu stóp procentowych przez Fed o 25 pb w dniu wczorajszym.
Pomimo tej słabości, potencjał spadkowy AUD pozostaje częściowo ograniczony przez wciąż jastrzębie nastawienie RBA. Gubernator Michele Bullock przypomniała w tym tygodniu, że Zarząd aktywnie omawiał scenariusze wymagające podwyżki stóp, podkreślając, że „błędem jest sądzić”, iż RBA nie jest skłonny do zacieśnienia polityki, jeśli inflacja pozostanie lepka. Ekonomiści szeroko zgadzają się, że rynek pracy luzuje się stopniowo, a koszty pracy, odbijająca inflacja oraz utrzymujący się wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych nadal niepokoją Bank. W rezultacie rynek nie oczekuje cięć stóp, a część rynku przewiduje wręcz ryzyko podwyżki w 2026 r., jeśli inflacja ponownie przyspieszy. Na ten moment mieszane dane z rynku pracy komplikują krótkoterminowy obraz, ale nie zmieniają fundamentalnie nastawienia RBA.
AUDUSD stracił 0,40% do poziomu 0,6645, wymazując część środowych wzrostów wywołanych decyzją Fed.
