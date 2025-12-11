Kalendarz ekonomiczny: bilans handlowy oraz wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 🔎

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest stosunkowo lekki, a inwestorzy mogą w spokoju ostudzić emocje po wczorajszej decyzji Fed oraz raporcie Oracle po zamknięciu sesji kasowej. Kluczowymi publikacjami dnia będzie zaległy raport o bilansie handlowym z USA za wrzesień oraz cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Dodatkowo poznamy również decyzję w sprawie stóp procentowych w Szwajcarii oraz Turcji. Szczegółowy kalendarz dnia: 09:30, Szwajcaria - Decyzja w sprawie stóp procentowych (Q4) za grudzień: prognoza 0,00%; poprzednio 0,00%; 10:00, Szwajcaria - Konferencja prasowa SBN 10:50, Wielka Brytania - Przemówienie Baileya, Prezesa BoE 14:30, Stany Zjednoczone - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: prognoza 220K; poprzednio 191K;

prognoza 1.950K; poprzednio 1.939K; 14:30, Stany Zjednoczone - bilans handlowy za wrzesień: Bilans handlowy: prognoza -62,50B; poprzednio -59,60B;

Eksport: poprzednio 280,80B;

Import: poprzednio 340,40B; 14:30, Kanada - bilans handlowy za wrzesień: Wartość eksportu: poprzednio 60,58B;

Wartość importu: poprzednio 66,91B;

Bilans handlowy: prognoza -4,40B; poprzednio -6,32B;

