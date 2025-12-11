PILNE: SNB utrzymuje stopy procentowe bez zmian. EURCHF kontynnuje spadki

- Stopy procentowe bez zmian
- O godzinie 10:00 konferencja prasowa po decyzji
- Stopy procentowe bez zmian
- O godzinie 10:00 konferencja prasowa po decyzji
Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe w Szwajcarii pozostają bez zmian. Główna stopa procentowa na poziomie 0%. Z perspektywy ruchów na CHF ważniejsza może być konferencja o godzinie 10:00.
SNB wskazuje, że może interweniować na rynku walutowym, jeśli zajdzie taka potrzeba, natomiast prognozy dla inflacji wskazują na umiarkowane odbicie w kolejnych latach, choć i tak inflacja ma pozostać znacząco poniżej celu. SNB widzi inflację na poziomie 0,3% w 2026 roku oraz 0,6% w 2027 roku. PKB ma wzrosnąć o 1% w przyszłym roku po wzroście na poziomie 1,5% w tym roku.
EURCHF kontynuuje ostatnie spadki, choć jeszcze niedawno para znajdowała się blisko poziomu 0,9400. Zmienność jest jednak mikroskopijna, gdyż w porównaniu do początku tego tygodnia, mamy poziomu niecałe 0,5% niżej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że rezerwy walutowe SNB pozostają stabilne od wielu miesięcy, co sugeruje brak dużej aktywności SNB na rynku. To potencjalnie mogłoby być wykorzystywane przez spekulantów, aby odwrócić ostatni trend na parze i testować gotowść SNB do przeprowadzenia interwencji.
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (12.12.2025)
Kalendarz ekonomiczny: Przemówienia członków Fed i drugorzędne dane z Kanady
Komentarz walutowy: Tąpnięcie PKB w Wielkiej Brytanii
Bliżej rynków - Poranne webinarium (12.12.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.