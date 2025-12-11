PILNE: SNB utrzymuje stopy procentowe bez zmian. EURCHF kontynnuje spadki

Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe w Szwajcarii pozostają bez zmian. Główna stopa procentowa na poziomie 0%. Z perspektywy ruchów na CHF ważniejsza może być konferencja o godzinie 10:00.

SNB wskazuje, że może interweniować na rynku walutowym, jeśli zajdzie taka potrzeba, natomiast prognozy dla inflacji wskazują na umiarkowane odbicie w kolejnych latach, choć i tak inflacja ma pozostać znacząco poniżej celu. SNB widzi inflację na poziomie 0,3% w 2026 roku oraz 0,6% w 2027 roku. PKB ma wzrosnąć o 1% w przyszłym roku po wzroście na poziomie 1,5% w tym roku.

EURCHF kontynuuje ostatnie spadki, choć jeszcze niedawno para znajdowała się blisko poziomu 0,9400. Zmienność jest jednak mikroskopijna, gdyż w porównaniu do początku tego tygodnia, mamy poziomu niecałe 0,5% niżej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że rezerwy walutowe SNB pozostają stabilne od wielu miesięcy, co sugeruje brak dużej aktywności SNB na rynku. To potencjalnie mogłoby być wykorzystywane przez spekulantów, aby odwrócić ostatni trend na parze i testować gotowść SNB do przeprowadzenia interwencji.