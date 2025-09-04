PILNE: Inflacja ze Szwajcarii pozostaje ekstremalnie nisko

Inflacja CPI za sierpień: 0,2% r/r (oczekiwano: 0,2% r/r; poprzednio: 0,2% r/r) Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym: -0,1% m/m (oczekiwano: 0,0% m/m; poprzednio: 0,0% m/) Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Dane inflacyjne pozostają zgodne z prognozą SNB na 2025 rok, czyli na poziomie 0,2%. Na przyszły rok oczekuje się przyspieszenia do 0,5% r/r oraz 0,7% r/r na 2027 rok. Warto jednak zwrócić uwagę na obowiązywanie wysokich ceł na szwajcarskie produkty z USA. Pomimo tego, frank szwajcarski pozostaje na rynku ekstremalnie mocny, co również przeszkadza w ożywieniu inflacji oraz gospodarki. Oczekiwania dotyczące stóp procentowych nie wskazują na cięcie podczas wrześniowego posiedzenia, aczkolwiek nie można wykluczyć zaskoczenia, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenia dla Szwajcarii. W tym kontekście zachęcamy do zapoznania się z filmem dotyczącym franka szwajcarskiego, który opisuje problemy, z którymi musi się teraz liczyć Szwajcaria.

