Wykres dnia: EURSEK (04.09.2025)

Szwedzki wstępny odczyt CPI za sierpień pokazał wzrost inflacji zasadniczej do 1,1% r/r (z 0,8% w lipcu), najwyżej od lutego, podczas gdy ceny konsumpcyjne spadły o 0,4% m/m. Preferowana przez Riksbank miara, CPIF, wzrosła do 3,3% r/r (wobec 3,0% poprzednio i powyżej oczekiwań na poziomie 3,2%), podczas gdy CPIF z wyłączeniem energii nieznacznie obniżył się do 2,9% (z 3,2%). Taki miks wskazuje na utrzymującą się presję cenową w tle, mimo że inflacja zasadnicza pozostaje wyraźnie poniżej celu 2%.
Po stronie aktywności PMI w Szwecji mocno odbiły w sierpniu, przy czym wskaźnik dla usług wzrósł do 53,4, a indeks łączny do 53,9, po szerokim spadku w lipcu. Poprawę napędzały silniejsze komponenty zatrudnienia i popytu, co sygnalizuje, że spowolnienie aktywności obserwowane wcześniej tego lata mogło być przejściowe. Odbicie PMI wzmacnia argumenty przeciwko szybkiemu łagodzeniu polityki.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Rynek oczekuje obecnie, że Riksbank utrzyma stopę polityki na poziomie 2,0% 23 września, przesuwając wyceny cięć raczej na listopad. Po dzisiejszych danych o CPI EURSEK podskoczył o 0,2% z 10,98 do 11,00, odbijając od kluczowego wsparcia, a SEK wyróżnia się dziś jako jedna z najsłabszych walut G10.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.