Wykres dnia: EURSEK (04.09.2025)

09:04 4 września 2025

Szwedzki wstępny odczyt CPI za sierpień pokazał wzrost inflacji zasadniczej do 1,1% r/r (z 0,8% w lipcu), najwyżej od lutego, podczas gdy ceny konsumpcyjne spadły o 0,4% m/m. Preferowana przez Riksbank miara, CPIF, wzrosła do 3,3% r/r (wobec 3,0% poprzednio i powyżej oczekiwań na poziomie 3,2%), podczas gdy CPIF z wyłączeniem energii nieznacznie obniżył się do 2,9% (z 3,2%). Taki miks wskazuje na utrzymującą się presję cenową w tle, mimo że inflacja zasadnicza pozostaje wyraźnie poniżej celu 2%.

Po stronie aktywności PMI w Szwecji mocno odbiły w sierpniu, przy czym wskaźnik dla usług wzrósł do 53,4, a indeks łączny do 53,9, po szerokim spadku w lipcu. Poprawę napędzały silniejsze komponenty zatrudnienia i popytu, co sygnalizuje, że spowolnienie aktywności obserwowane wcześniej tego lata mogło być przejściowe. Odbicie PMI wzmacnia argumenty przeciwko szybkiemu łagodzeniu polityki.

Rynek oczekuje obecnie, że Riksbank utrzyma stopę polityki na poziomie 2,0% 23 września, przesuwając wyceny cięć raczej na listopad. Po dzisiejszych danych o CPI EURSEK podskoczył o 0,2% z 10,98 do 11,00, odbijając od kluczowego wsparcia, a SEK wyróżnia się dziś jako jedna z najsłabszych walut G10.

 

 

