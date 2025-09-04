PILNE: Sprzedaż detaliczna ze strefy Euro niżej od oczekiwań!

11:00 - Sprzedaż detaliczna w Strefie Euro
Sprzedaż detaliczna m/m:
-
Opublikowano: -0,5% (Oczekiwana: -0,3% ,Poprzednia: 0,3%, Rewizja: 0,6%)
Sprzedaż detaliczna y/y:
-
Opublikowano: 2.2% (Oczekiwana: 2,3% ,Poprzednia: 3,1%, Rewizja: 3,5%)
Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła mocniej niż przewidywał konsensus, co podkreśla narastającą słabość konsumentów w obliczu wysokich kosztów życia i spowalniającej gospodarki. To rozczarowanie wpisuje się w rynkowy scenariusz dalszego schłodzenia koniunktury, ale skala spadku może zwiększyć presję na EBC, by rozważyć dalsze luzowanie polityki. Może to negatywnie wpłynąć na siłę Euro oraz na nastroje wokół perspektyw wzrostu w regionie.
