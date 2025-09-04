czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

PILNE: Sprzedaż detaliczna ze strefy Euro niżej od oczekiwań!

11:01 4 września 2025

11:00 - Sprzedaż detaliczna w Strefie Euro

Sprzedaż detaliczna m/m:

  • Opublikowano: -0,5% (Oczekiwana: -0,3% ,Poprzednia: 0,3%, Rewizja: 0,6%)

Sprzedaż detaliczna y/y: 

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

  • Opublikowano: 2.2% (Oczekiwana: 2,3% ,Poprzednia: 3,1%, Rewizja: 3,5%)

Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła mocniej niż przewidywał konsensus, co podkreśla narastającą słabość konsumentów w obliczu wysokich kosztów życia i spowalniającej gospodarki. To rozczarowanie wpisuje się w rynkowy scenariusz dalszego schłodzenia koniunktury, ale skala spadku może zwiększyć presję na EBC, by rozważyć dalsze luzowanie polityki. Może to negatywnie wpłynąć na siłę Euro oraz na nastroje wokół perspektyw wzrostu w regionie.
 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

05.09.2025
15:56

🔝GOLD zbliża się do poziomu 3600 dolarów

Dane dotyczące rynku pracy w Stanach Zjednoczonych okazały się słabe. Pomimo oczekiwań na poziomie około 75 000, zmiana zatrudnienia wyniosła ostatecznie...

 15:19

Ropa osuwa się 1% 📉 Arabia Saudyjska naciska na wzrost podaży

Ropa osuwa się do najniższego poziomu od dwóch tygodni po doniesieniach, że Arabia Saudyjska naciska na OPEC+, aby rozważyć wcześniejsze niż planowano...

 14:32

PILNE: Słabe dane z kanadyjskiego rynku pracy 📌USDCAD reaguje

Kanada – Dane z rynku pracy za sierpień Zmiana zatrudnienia: –65,5 tys.; prognoza 4,9 tys.; poprzednio –40,8 tys. Stopa...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację