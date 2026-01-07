PILNE: ISM powyżej oczekiwań, słaby rynek pracy! 🚨🔥

Dane US ISM Usługowe (grudzień):

ISM Usługi PMI: 54.4 (Oczekiwano: 52.2, Poprzednie: 52.6) Ceny zapłacone : 64.3 (Poprzednie: 65.4) Aktywność biznesowa: 56 (Oczekiwano: 54,5) Nowe zamówienia: 57.9 (Poprzednie: 52.9) Zatrudnienie: 52.0 (Poprzednie: 48.9)

(Oczekiwano: 52.2, Poprzednie: 52.6) Zamówienia Fabryk : -1,3% (Oczekiwano: -1.1%, Poprzednio: 0.2%)

: -1,3% (Oczekiwano: -1.1%, Poprzednio: 0.2%) Zamówienia na dobra trwałe (MoM): -2.2% (Oczekiwano: 2.2%, Poprzednio: 0.7%)

US JOLTS (listopad): 7.146M (Oczekiwano: 7.6475M, Poprzednie: 7.670M, Rewizja: 7.449M)

Inwestorzy zostali zaskoczeni odczytami makroekonomicznymi. Odczyt ISM dla usług okazał się lepszy od oczekiwań na koniec roku. Usługi radzą sobie wyraźnie lepiej od przemysłu, co wydaje się być trendem globalnym. O ile dane dla produkcji regularnie pokazuje słaba pozycje sektora, usługi po raz kolejny zaskakują na plus.

Obecny odczyt jest najwyższym od 14 miesięcy, jest to wyjątkowo dobra wiadomość dla USA, biorąc pod uwagę że usługi to największa cześć gospodarki Stanów Zjednoczonych. Niewielki spadek zanotował indeks PMI, jednak pozostaje on znacznie powyżej 50. Największe zaskoczenie na plus, bo ponad 3 punkty wystąpiło w segmencie zatrudniania.

Zdecydowanie gorzej ma się rynek pracy. Liczba ofert okazała się o pół miliona mniejsza niż oczekiwana. Zrewidowane w dół zostały też odczyty z poprzednich miesięcy. Nie jest to również wyjątkowe zaskoczenie, trend odczytów jest wyraźnie i długoterminowo — spadkowy. W styczniu 2024 odczyt ten wynosił ponad 9 milionów a jeszcze rok temu, rynek o tej porze roku dodał ponad 8 milionow miejsc pracy.

Reakcja rynku jest mniej mieszana niż sam odczyt. Umacnia się dolar, a główne indeksy tracą w reakcji na dane. Rynek interpretuje dane jako wskaźnik dobrej stosunkowo dobrej kondycji gospodarki, co jednocześnie oznacza mniejsza presje na FED by ten ciał stopy.

US100 (M1)

EURUSD (M1)

