PILNE: Jen traci po komentarzu agencji Yomiuri wskazującym na wolę rozwiązania Izby Reprezentantów przez Premier Japonii

Premier Japonii Takaichi rozważa rozwiązanie Izby Reprezentantów (dolnej izby parlamentu) na początku sesji nadzwyczajnej zaplanowanej na 23 stycznia, z wyborami przewidywanymi na początek lub połowę lutego 2026 roku - podała agencja yomiuri. Decyzja motywowana jest wysokimi notowaniami poparcia dla rządu (73% w grudniu 2025) oraz potrzebą wzmocnienia pozycji w parlamencie, gdzie koalicja rządowa ma większość, ale senat pozostaje w mniejszości. Główne tematy kampanii wyborczej to „silna gospodarka", „odpowiedzialna ekspansywna polityka fiskalna" oraz potencjalna reforma konstytucji, w szczególności wprowadzenie klauzuli stanów nadzwyczajnych. Rząd zamierza wykorzystać wybory do uzyskania mandatu na bardziej agresywną politykę fiskalną i zdywersyfikowanie gospodarki, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące napięcia gospodarcze z Chinami po ostatnich wypowiedziach o ewentualności konfliktu na Tajwanie. Z perspektywy walutowej to wiadomość negatywna dla jena: przedterminowe wybory i zapowiedziana ekspansywna polityka fiskalna mogą osłabić japońską walutę, szczególnie jeśli rząd będzie finansował wydatki poprzez deficyt budżetowy. Zamieszanie polityczne i potencjalna wyższa inflacja w Japonii mogą zmuszać Bank Japonii do utrzymania niskich stóp procentowych, podczas gdy Fed utrzymuje wyższe stopy, co powinno osłabiać jen względem dolara. Źródło: xStation

