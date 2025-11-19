PILNE: Mieszane dane CPI z UK. GBPUSD nieznacznie traci!

- UK CPI (m/m) październik: 0,4% (prognoza 0,4%; poprzednio 0,0%)
- CPI (r/r): 3,6% (prognoza 3,6%; poprzednio 3,8%)
- CPI bazowy (r/r): 3,4% (prognoza 3,4%; poprzednio 3,5%)
- CPI dla usług (r/r): 4,5% (prognoza 4,6%; poprzednio 4,7%)
- CPIH (r/r): 3,8% (prognoza 3,8%; poprzednio 4,1%)
Najnowsze dane dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii za październik potwierdzają, że proces wygaszania presji cenowej postępuje, a dynamika wzrostu cen w kluczowych kategoriach stopniowo słabnie. Odczyty inflacyjne pokryły się z oczekiwaniami rynku, a jednocześnie wykazały dalsze obniżenie tempa wzrostu zarówno w przypadku wskaźnika ogólnego, jak i miar bazowych oraz usługowych. Taki zestaw danych został odebrany jako czynnik sprzyjający bardziej łagodnemu podejściu Banku Anglii w przyszłych decyzjach dotyczących polityki pieniężnej.
Inflacja CPI w ujęciu rocznym spadła do poziomu trzy przecinek sześć procent, co wzmacnia przekonanie inwestorów, że przestrzeń do kolejnych podwyżek stóp procentowych jest coraz mniejsza. Obniżenie inflacji bazowej oraz wyhamowanie wzrostu cen w sektorze usług dodatkowo potwierdza, że presja płacowa również słabnie. Rynek walutowy zareagował na te informacje osłabieniem funta, ponieważ inwestorzy zaczęli brać pod uwagę zwiększone prawdopodobieństwo obniżek kosztu pieniądza w nadchodzących miesiącach.
Źródło: ONS
Według danych urzędu statystycznego spowolnienie wskaźnika CPIH wynikało przede wszystkim z niższych kosztów związanych z mieszkaniami oraz usługami dla gospodarstw domowych, a także z niższej aktywności w sektorze restauracji i hoteli. Część tego efektu została jednak zrównoważona wzrostami cen w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe, która okazała się największym źródłem dodatniej kontrybucji.
W pierwszej reakcji na opublikowane dane para walutowa GBPUSD wyraźnie straciła na wartości. Obecnie, po krótkim uspokojeniu rynku, funt podejmuje próbę odrobienia części strat wobec dolara amerykańskiego.
Źródło; xStation5
