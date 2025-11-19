Poranna odprawa (19.11.2025)

- Rynki akcji w regionie Azji i Pacyfiku odnotowały głównie spadki: japoński Nikkei 225 spadł o 0,12%, hongkoński Hang Seng spadł o 0,45%, Shanghai Composite pozostał niemal bez zmian, a australijski S&P/ASX 200 odnotował nieznaczny spadek.
- W tym samym czasie kontrakty terminowe oparte o europejskie oraz amerykańskie indeksy wskazują na umiarkowane spadki, które jednak bardziej widoczne są na europejskich futures niż amerykańskich odpowiednikach.
- Dane z Antypodów przedstawiały mieszane sygnały z gospodarki: indeks cen producentów (PPI) w Nowej Zelandii okazał się poniżej oczekiwań, podczas gdy wzrost płac w Australii był zgodny z prognozami, wykazując umiarkowany wzrost, ale z pewnym osłabieniem dynamiki płac w sektorze prywatnym.
- Waluty osiągały zróżnicowane wyniki w atmosferze unikania ryzyka, przy czym dolar australijski (AUD) i dolar nowozelandzki (NZD) radzą sobie obecnie najgorzej. Rynek natomiast wysoko wycenia dzisiaj jena oraz euro.
- Premier Japonii Sanae Takaichi ogłosiła pakiet stymulacyjny, którego wartość ma przekroczyć 20 bilionów jenów, wspierany przez duży budżet uzupełniający, co spowodowało pilną potrzebę podjęcia działań w zakresie polityki gospodarczej.
- Prezes Banku Japonii Ueda spotkał się z kluczowymi ministrami finansów, aby omówić sytuację gospodarczą i perspektywy polityki, zwłaszcza w kontekście gwałtownego spadku wartości jena.
- Pomimo wzrostu rentowności obligacji rządowych i krótkotrwałego umocnienia jena, napięcia powróciły w związku z doniesieniami, że Chiny mogą ponownie wprowadzić zakaz importu japońskich owoców morza, co spowodowało napięcia w stosunkach dwustronnych.
- Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska ogłosiły serię kluczowych porozumień obejmujących obronność, handel, technologię i współpracę strategiczną. Rijad zamierza kupić około 300 amerykańskich czołgów oraz w przyszłości myśliwce F-35, co ma wzmocnić amerykański przemysł zbrojeniowy i więzi bezpieczeństwa między krajami. Oba państwa podpisały także porozumienia o współpracy nuklearnej, w dziedzinie surowców krytycznych i sztucznej inteligencji, poszerzając partnerstwo gospodarczo-technologiczne.
- Prezydent Trump zasugerował, że prawdopodobnie wybrał już swojego kandydata na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej, choć nie ujawnił jego nazwiska. Sekretarz Skarbu Scott Bessent prowadzi rozmowy z kandydatami, a wkrótce ma przedstawić Trumpowi finalistów. W gronie potencjalnych następców Jerome’a Powella znajdują się dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej Kevin Hassett oraz były członek zarządu Fed Kevin Warsh.
- OIL.WTI notuje dzisiaj 0,2% spadki po tym jak wczorajsze dane ankietowe API wskazały na większy od oczekiwań przyrost zapasów tego surowca w USA niż oczekiwano.
- Grunt pod nogami odzyskują dzisiaj metale szlachetne, które mocno odbijają dzisiaj o poranku. Ceny GOLD rosną 0,67%, podczas gdy SILVER dodaje 1,42%.
- Tego samego nie można jednak powiedzieć o kryptowalutach, gdzie widzimy powrót do spadków. Bitcoin po raz kolejny testuje barierę psychologiczną 90000 USD, po tym jak wczoraj po spadku niżej kryptowaluta ta zdołał się trwalej wybić w górę.
- Na co zwracać szczególną uwagę podczas dzisiejszej sesji? Uczestnicy rynku będą uważnie obserwować wyniki finansowe firmy Nvidia, aby uzyskać wskazówki dotyczące sektora technologicznego, dane dotyczące inflacji CPI w Wielkiej Brytanii oraz sygnały dotyczące polityki pieniężnej względem komentarzy bankierów, a także protokół z ostatniego posiedzenia FOMC w Stanach Zjednoczonych.
- Inwestorzy mogą również monitorować wszelkie zmiany dotyczące postępów Japonii w zakresie stymulacji gospodarczej oraz aktualności geopolityczne związane z Ukrainą, jako potencjalne czynniki ryzyka wpływające na nastroje na rynkach światowych.
Kryptowaluty w panice: Bitcoin traci 4,5%
Kalendarz Ekonomiczny: Pełny dzień kluczowych danych i przemówień decydentów (21.11.2025)
Bliżej rynków - Poranne webinarium (21.11.2025)
Poranna odprawa (21.11.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.