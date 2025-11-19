Kalendarz ekonomiczny: Nvidia oraz FED Minutes w centrum uwagi

- Rynki w mieszanych nastrojach przed wynikami Nvidii
- Kalendarz dopełnią Minutki FOMC
- Dane API wskazały wczoraj na duży przyrost zapasów ropy w USA; czy dane EIA to potwierdzą?
Środowa sesja na międzynarodowych rynkach finansowych może okazać się kluczowa do określenia, jakie ogólne sentymenty na rynku panować będą do końca tygodnia, a być może nawet dłużej wobec tego, że to właśnie dzisiaj poznamy raport kwartalny Nvidii oraz Minutki FOMC z ostatniego posiedzenia w kwestii stóp procentowych.
W momencie, kiedy na rynku akcji dominują cofnięcia, spychające indeksy na ważne psychologiczne wsparcia, wyniki spółki Nvidia mogą zadecydować, czy wątpliwości inwestorów wokół sektora AI jest uzasadniony, czy może jednak dobre wyniki spółki zdołają utrzymać rynki na powierzchni.
W kwestii Minutek FOMC sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ najprawdopodobniej nie zmienią one obecnych oczekiwań na pauzę ze strony FED w grudniu, natomiast i tak dostarczyć one mogą kilku ważnych wskazów w analizie nastrojów bankierów centralnych USA.
W Europie uwaga skupi się na danych inflacyjnych z Wielkiej Brytanii oraz Strefy Euro.
Najważniejsze dane makro dnia:
08:00, Wielka Brytania - dane o inflacji za październik:
- Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 3,4% r/r; poprzednio 3,5% r/r;
- Wskaźnik cen detalicznych (RPI): prognoza 4,3% r/r; poprzednio 4,5% r/r;
- Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output): poprzednio 3,4% r/r;
- Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output): prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,0% m/m;
- Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input): prognoza 0,7% r/r; poprzednio 0,8% r/r;
- Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input): prognoza 0,0% m/m; poprzednio -0,1% m/m;
- Indeks cen detalicznych (RPI): prognoza 0,3% m/m; poprzednio -0,4% m/m;
- Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych: poprzednio 139,30;
- CPIH: poprzednio 4,1% r/r;
- Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI): poprzednio 0,1% m/m;
- Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI): poprzednio 3,6% r/r;
- Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 0,4% m/m; poprzednio 0,0% m/m;
- Wskaźnik CPI: poprzednio 4,4% r/r;
- Wskaźnik CPI: prognoza 3,5% r/r; poprzednio 3,8% r/r;
- Wskaźnik CPI: prognoza 0,4% m/m; poprzednio 0,0% m/m;
- Wskaźnik CPI: poprzednio -0,4% m/m;
09:00, Strefa Euro - Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego dotyczące polityki niepieniężnej
11:00, Strefa Euro - dane o inflacji za październik:
- Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,4% r/r;
- Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,4% r/r;
- Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,1% m/m;
- Wskaźnik CPI: prognoza 2,1% r/r; poprzednio 2,2% r/r;
- Wskaźnik CPI: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,1% m/m;
- Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu: poprzednio 0,1% m/m;
- Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu: poprzednio 2,2% r/r;
- Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,1% m/m;
- Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych: prognoza 129,70; poprzednio 129,43;
16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:
- Zapasy ropy naftowej: prognoza -1,900M; poprzednio 6,413M;
- Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio 0,717M;
- Import ropy naftowej: poprzednio 0,849M;
- Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,346M;
- Produkcja paliw destylowanych: poprzednio 0,319M;
- Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio -0,637M;
- Produkcja benzyny: poprzednio 0,102M;
- Zapasy benzyny: poprzednio -0,945M;
- Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio 3,4%;
20:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa
20:00, Stany Zjednoczone - Protokół z posiedzenia FOMC
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.