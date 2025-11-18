Podsumowanie dnia: Indeksy odrabiają straty 📈Microsoft i Amazon pod presją Rotschild & Co Redburn

- Sesja w Europie przebiegała dziś pod dyktando sprzedających, niemiecki DAX tracił prawie 1,8%, a brytyjski FTSE prawie 1,3%; akcje koncernu tytoniowego Imperial Brands wzrosły o ponad 2% wobec wzrostu wolumenu sprzedaży tytoniu. WIG20 spadł o ponad 1,7% w okolice 2900 punktów. Akcje polskich spółek energetycznych PGE (PGE.PL), Tauron (TPE.PL) i Enea (ENA.PL) spadały w reakcji na zapowiedzi nowej inicjatywy prezydenta dotyczącej obniżenia kosztów energii. Projekt zakłada między innymi zmniejszenie opłat dystrybucyjnych oraz zniesienie opłaty mocowej, OZE i kogeneracyjnej. Synektik (SNT.PL) opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za czwarty kwartał roku finansowego 2024/2025, które pokazały kontynuację dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysku netto grupy.
- Po początkowej, intensywnej wyprzedaży indeksy amerykańskie zaczęły odrabiać straty około godziny 17:00 polskiego czasu. Obecnie US500 traci niespełna 0,2% wobec blisko -1,1% chwilę po otwarciu sesji za oceanem. Sektor spółek technologicznych wciąż jednak znajduje się pod presją, a spadkom przewodzą walory Microsoftu i Amazona. Nvidia traci ponad 1% przed jutrzejszymi wynikami, które przedstawi po sesji w USA
- Analitycy z Rotschild & Co Redburn obniżyli ocenę obu spółek do neutralnej z 'kupuj' i obniżyli cenę docelową dla akcji Microsoftu, utrzymując cel dla Amazona bez zmian na poziomie 250 USD za walor, a dla MSFT obniżyli go do 500 USD za akcję. Ruch argumentowali przede wszystkim zbyt wysokimi inwestycjami w sztuczną inteligencję.
- Akcje Home Depot spadają dziś o prawie 4% po tym, jak spółka obniżyła tegoroczny cel sprzedażowy, ponownie sygnalizując słabnący popyt w amerykańskiej gospodarce oraz ostrożność konsumentów. Nvidia również traci ponad 1% przed jutrzejszą publikacją wyników, które zostaną ogłoszone po zamknięciu sesji w USA.
- Złoto zyskuje 0,6% i kontynuuje odbicie z okolic średniej EMA50; srebro rośnie o ponad 1%. Kontrakty na indeks dolara notowane są nieznacznie wyżej, a EURUSD nieznacznie wzrósł po spadku z 1.157 do 1.158. Donald Trump ogłosił, że Arabia Saudyjska zainwestuje w ramach umowy handlowej 600 mld USD w USA, a Saudowie wskazali, że inwestycja może wzrosnąć do 1 biliona dolarów. Stany Zjednoczone są na etapie rozważania ograniczeń eksportu zaawansowanych chipów AI, jakie trafią do Arabii Saudyjskiej. Z rozmów wynika też, że USA rozważa cywilną umowę nuklearną z Saudami, potencjalnie otwierając drzwi do ewentualnej, przyszłej współpracy w zakresie militarnym.
- Po stronie danych makroekonomicznych, rewizja amerykańskich bazowych zamówień na dobra trwałe (październik) wyniosła 0,3% m/m wobec 0,4% oczekiwanych i 0,4% poprzednio. Zrewidowane zamówienia na dobra trwałe r/r wyniosły 2,9% (prognoza 2,9%, poprzednio 2,9%). Zamówienia w przemyśle wzrosły o 1,4% m/m (prognoza 1,4%, poprzednio -1,3%). Indeks rynku nieruchomości NAHB osiągnął poziom 38 wobec oczekiwanych 37 oraz 37 wcześniej.
- Ropa zyskuje dziś już 4 sesję z rzędu i zbliża do 65 USD za baryłkę. Spore odbicie notuje NATGAS, który odbija z okolic 4,22 do 4,38 w ciągu 3 godzin między godziną 17 a 20:00. Na rynku kryptowalut panują wciąż słabe nastroje. Bitcoin spadł dziś do 90 tys. USD, ale po drastycznej wyprzedaży wrócił ponownie w okolice powyżej 93 tys. USD; Ethereum odrobiło straty, rosnąc z 2930 USD na ok. 3150 USD.
- Kontrakty terminowe na kakao próbują dziś stabilizować się na ICE po gwałtownej wyprzedaży. Od 1 września ceny kakao spadły o niemal 35%. Administracja Trumpa zdecydowała o wycofaniu 10% wzajemnego cła na towary, których USA nie produkują, w tym kakao, ale kakao z Brazylii nadal podlega wysokiemu, 40% cłu związanym z bezpieczeństwem narodowym, co ogranicza potencjalny wpływ decyzji. Wybrzeże Kości Słoniowej podało, że eksport (od 1 października do 16 listopada) osiągnął 516 787 ton spadek o 6% r/r. Z drugiej strony, plantatorzy z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany opisują kondycję drzew jako dobrą, z szybkim rozwojem strąków i idealnymi warunkami suszenia ziaren. Mondelez poinformował, że liczba strąków jest o 7% powyżej średniej z ostatnich pięciu lat. Wszystko wskazuje na to, że obecny sezon zbiorów będzie dużo lepszy, od poprzedniego, podczas gdy popyt jest ograniczony.
(Podsumowanie w edycji)
Źródło: xStation5
Palo Alto - after Earnings
PILNE: Indeks Philadelphia poniżej oczekiwań!
PILNE: Dane NFP z USA za wrzesień powyżej oczekiwań
Puls GPW: Spokojna sesja na warszawskim parkiecie
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.