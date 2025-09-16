PILNE: Mieszane dane ZEW z ograniczonym wpływem na DE40

Jak wynika z danych ZEW, obrazujących sentymenty inwestorów instytucjonalnych względem obecnych warunków gospodarczych w Niemczech nastroje pozostają mieszane. Z jednej strony widzimy dalsze pogorszenie warunków bieżących, ale jeśli chodzi o przyszłość zarządzający stają się bardziej optymistyczni. Ogólny sentyment gospodarczy poprawia się. GERMAN ZEW ECONOMIC SENTIMENT (SEP) ACTUAL: 37.3 VS 34.7 PREVIOUS; EST 25.0

GERMAN ZEW CURRENT CONDITIONS (SEP) ACTUAL: -76.4 VS -68.6 PREVIOUS; EST -73.6

EUROZONE ZEW SURVEY EXPECTATIONS ACTUAL 26.1 (FORECAST -, PREVIOUS 25.1) DE40 nie zareagował na same dane, ale ogólny sentyment pozostaje relatywnie negatywny. Kontrakt po raz kolejny konsoliduje się blisko kluczowej strefy wsparć wyznaczonych blisko bariery 23 600 punktów.

