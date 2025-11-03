US100 bastionem wzrostów Wall Street ❓

Początek tygodnia na Wall Street upływa pod znakiem rosnącej dysproporcji pomiędzy segmentami rynku. Nasdaq zanotował wzrosty dzięki silnemu popytowi na spółki związane ze sztuczną inteligencją. Akcje Amazon wybiły się o 4% po ogłoszeniu partnerstwa z OpenAI, a Nvidia i Micron Technology również zyskiwały na wartości po serii tych głośnych umów branżowych. Firma Iren, zajmująca się centrami danych, w tym samym czasie zawarła wieloletnią umowę o wartości 9,7 mld dolarów z Microsoftem, zapewniającą tej firmie technologicznej dostęp do procesorów graficznych Nvidia GB300. Warto podkreślić, że firmy technologiczne korzystają z wysokich marż, globalnej skali i dostępu do przełomowych rozwiązań AI, co wciąż napędza wzrosty w wybranej grupie liderów.

Równocześnie indeksy szerokiego rynku i spółki przemysłowe pozostają w tyle. Dzisiaj więcej niż 400 firm z S&P 500 notuje spadki, a indeks Dow Jones traci już blisko 0,8% na wartości. To pogłębia trend rozwarstwienia, w którym wyniki i wyceny całego rynku coraz bardziej zależą od kilku gigantów technologicznych. Słabe wyniki tradycyjnych spółek, duża wrażliwość mniejszych przedsiębiorstw na koszty kapitału oraz neutralne nastroje wśród konsumentów pokazują, że ewentualna korekta na grupie spółek AI może odczuwalnie uderzyć w całość rynku. Wyniki, które poznamy w tym tygodniu, m.in.: McDonalds i Palantir będą dobrą okazją do weryfikacji, czy sentyment rynku oddaje realną kondycję gospodarki, czy wciąż dyskontuje optymistyczne scenariusze związane ze sztuczną inteligencją.

US100 oraz US2000 od blisko dwóch tygodni podążają zupełnie odwrotną ścieżką. Co jednak istotne obydwa instrumentu utrzymują się cały czas powyżej 50-dniowej EMA. Źródło: xStation

Wyniki spółek zaplanowane na ten tydzień. Źródło: XTB