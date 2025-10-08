PILNE: Minutki FOMC. Dolar delikatnie traci

-
Większość członków FOMC zgadza się, że dalsze złagodzenie polityki pieniężnej może być odpowiednie w tym roku, mimo ryzyka wzrostu inflacji i potrzeby monitorowania obfitych rezerw bankowych oraz warunków finansowych.
-
Komitet zauważa stopniowe ochłodzenie na rynku pracy i podkreśla, że obecna polityka nie jest szczególnie restrykcyjna, co pozwala na wsparcie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym balansowaniu ryzyk inflacyjnych.
-
Większość członków FOMC zgadza się, że dalsze złagodzenie polityki pieniężnej może być odpowiednie w tym roku, mimo ryzyka wzrostu inflacji i potrzeby monitorowania obfitych rezerw bankowych oraz warunków finansowych.
-
Komitet zauważa stopniowe ochłodzenie na rynku pracy i podkreśla, że obecna polityka nie jest szczególnie restrykcyjna, co pozwala na wsparcie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym balansowaniu ryzyk inflacyjnych.
Właśnie zostały opublikowane Minutki FOMC z ostatniego posiedzenia decyzyjnego amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Przypomnijmy, że 17 września FED zdecydował się obniżyć o 25 punktów bazowych stopy do 4,25%: Oto najważniejsze zapiski protokołu tego wydarzenia:
- Chociaż kilku uczestników FOMC argumentowało, że we wrześniu nie ma potrzeby obniżania stóp procentowych, większość zgodziła się, że dalsze złagodzenie polityki może być odpowiednie jeszcze w tym roku, co odpowiada oczekiwaniom rynku.
- Mimo to, większość urzędników podkreśliła ryzyko wzrostu inflacji, zauważając, że presje cenowe pozostają wysokie, nawet jeśli oczekiwania inflacyjne są na ogół dobrze zakotwiczone.
- Komitet zaobserwował stopniowe, ale zauważalne ochłodzenie popytu na pracę oraz wzrostu płac, a niektórzy członkowie ostrzegali przed ryzykiem spadku zatrudnienia.
- Kilku urzędników podkreśliło znaczenie monitorowania poziomów rezerw oraz szerszych warunków finansowych, sugerując, że zarządzanie bilansem pozostanie w centrum uwagi, aby zapewnić odpowiednią płynność. Zaznaczono, że obecnie „rezerwy bankowe wyglądają na obfite”.
- Wielu uczestników zauważyło, że obecna polityka nie jest szczególnie restrykcyjna, co sugeruje, że realna stopa procentowa może nadal wspierać wzrost, nawet gdy Fed równoważy ryzyka inflacyjne z potrzebą utrzymania dynamiki gospodarczej.
- Kilku urzędników dostrzegło potencjalny wpływ sztucznej inteligencji na ograniczenie spadku zatrudnienia
- Jeden z uczestników popierał obniżkę stóp o pół punktu procentowego.
- Urzędnicy z Nowego Jorku wskazali, że rezerwy mogą sięgać 2,8 biliona dolarów do drugiego kwartału 2026 roku, co podkreśla wagę odpowiedniego monitorowania sytuacji finansowej.
Źródło: xStation5
PILNE: Wstępne dane z raportu Uniwerstytetu Michigan zgodne z oczekiwaniami
Puls GPW: Korekta na warszawskim parkiecie
Analiza techniczna - US30 (09.10.2025)
⏫🔝Srebro zyskuje 4%
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.