Pallad rośnie ponad 6%!📈🚨

- Globalne luzowanie monetarne i rekordowe poziomy zadłużenia napędzają wzrosty na rynku metali szlachetnych, które notują dynamikę niewidzianą od dekad.
- Rosnący popyt na pallad i platynę pochodzi głównie z rynków Indii i Chin, gdzie inwestorzy oraz konsumenci biżuterii poszukują alternatyw dla tradycyjnych aktywów.
- Sentyment obejmuje cały segment metali szlachetnych, a obecne ruchy są próbą wyrównania historycznie szerokiego spreadu między złotem a pozostałymi metalami, przy czym relatywnie płytki rynek palladu potęguje wahania cen.
Rynek metali szlachetnych przeżywa obecnie dynamiczne wzrosty, których skala nie była widziana od dekad. Źródłem tego ruchu jest coraz bardziej powszechne luzowanie monetarne w otoczeniu globalnej gospodarki, przy jednoczesnym utrzymywaniu się rekordowo wysokiego poziomu zadłużenia publicznego i prywatnego.
W efekcie inwestorzy, zaniepokojeni długoterminową wartością walut fiducjarnych, ponownie kierują uwagę w stronę aktywów materialnych, a metale szlachetne stają się naturalnym beneficjentem tego trendu.
W przypadku palladu i platyny dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrosty jest rosnący popyt ze strony sektora jubilerskiego oraz inwestorów detalicznych, szczególnie na rynkach azjatyckich. W Indiach i Chinach, gdzie zainteresowanie metalami inwestycyjnymi ma silne podłoże kulturowe oraz uzasadnienie ekonomiczne, obserwujemy wyraźne ożywienie zakupowe. Lokalni inwestorzy, mający ograniczony dostęp do alternatywnych form ochrony kapitału, coraz częściej sięgają po metale, które dotąd pozostawały w cieniu złota.
Warto zauważyć, że obserwowany wzrost nie jest wyłącznie zjawiskiem specyficznym dla jednego metalu. Sentyment obejmuje cały rynek metali szlachetnych, a obecne ruchy można interpretować jako próbę wyrównania historycznie szerokiego spreadu pomiędzy złotem a resztą zestawienia, w tym srebrem, platyną i palladem.
Dodatkowo rynek palladu charakteryzuje się stosunkowo niską płynnością w porównaniu z innymi metalami, co zwiększa jego podatność na krótkoterminowe wahania i amplifikuje reakcję cenową na wzrost popytu – zarówno fundamentalnego, jak i spekulacyjnego.
W rezultacie nawet umiarkowane przepływy kapitału mogą prowadzić do znaczących ruchów cenowych, co obecnie obserwujemy na rynku.
PALLADIUM (D1)
Źródło: xStation5
Na wykresie palladu w ostatnich miesiącach widać wyraźne potwierdzenie trendu wzrostowego. Kurs trzykrotnie przebił od dołu kluczowe średnie EMA: najpierw EMA200, następnie EMA100, a w końcu EMA50, co za każdym razem skutkowało przyspieszeniem dynamiki wzrostów i wzmocnieniem sentymentu popytowego. Ostatecznym potwierdzeniem siły rynku było wybicie ponad strefę oporu kończącą się na poziomie ostatniego szczytu, 1326 USD za uncję. Otworzyło to drogę do dalszej aprecjacji. Obecnie utrzymanie się notowań powyżej 1326 USD będzie kluczowe dla podtrzymania trendu oraz potwierdzenia dominacji strony kupującej.
