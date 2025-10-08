UBS podwyższa cene docelową Micron. Akcje rosną!

Pozytywne informacje dla spółki Micron zdają się nie kończyć. Bank UBS właśnie podniósł cenę docelową akcji z 195 do 225 dolarów, utrzymując rekomendację „Kupuj”. To kolejny sygnał rosnącego optymizmu wokół producenta pamięci, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi popytu na HBM (High Bandwidth Memory), kluczowego komponentu w rozwoju sztucznej inteligencji i zaawansowanych systemów obliczeniowych.

UBS zrewidował swoje prognozy, zakładając, że globalny popyt na HBM osiągnie 17,1 miliarda GB w 2025 roku i wzrośnie do 27,2 miliarda GB w 2026 roku, co jest wynikiem wyższym niż wcześniejsze szacunki. Kluczowym odbiorcą ma być między innymi NVIDIA, co dodatkowo wzmacnia perspektywy wzrostu przychodów Micronu. Z drugiej strony UBS wskazuje na ograniczenia po stronie mocy produkcyjnych. Pełna zdolność nowej fabryki w Idaho zostanie osiągnięta dopiero w drugiej połowie 2027 roku, co może ograniczyć tempo ekspansji. Mimo to rynek pozostaje pozytywnie nastawiony.

Akcje Micron podczas dzisiejszej sesji rosną o 5 procent, a od początku roku zyskały już ponad 120 procent. Nowa wycena od UBS może działać jak kolejny impuls, ale przy tak dynamicznych wzrostach warto zachować czujność i uważnie obserwować, czy firma będzie w stanie utrzymać obecne tempo rozwoju.