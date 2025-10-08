UBS podwyższa cene docelową Micron. Akcje rosną!

-
UBS podnosi cenę docelową dla akcji Micron do 225 dolarów
Pomimo możliwych ograniczeń produkcyjnych do 2027 roku, inwestorzy pozostają optymistyczni
Pozytywne informacje dla spółki Micron zdają się nie kończyć. Bank UBS właśnie podniósł cenę docelową akcji z 195 do 225 dolarów, utrzymując rekomendację „Kupuj”. To kolejny sygnał rosnącego optymizmu wokół producenta pamięci, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi popytu na HBM (High Bandwidth Memory), kluczowego komponentu w rozwoju sztucznej inteligencji i zaawansowanych systemów obliczeniowych.
UBS zrewidował swoje prognozy, zakładając, że globalny popyt na HBM osiągnie 17,1 miliarda GB w 2025 roku i wzrośnie do 27,2 miliarda GB w 2026 roku, co jest wynikiem wyższym niż wcześniejsze szacunki. Kluczowym odbiorcą ma być między innymi NVIDIA, co dodatkowo wzmacnia perspektywy wzrostu przychodów Micronu. Z drugiej strony UBS wskazuje na ograniczenia po stronie mocy produkcyjnych. Pełna zdolność nowej fabryki w Idaho zostanie osiągnięta dopiero w drugiej połowie 2027 roku, co może ograniczyć tempo ekspansji. Mimo to rynek pozostaje pozytywnie nastawiony.
Akcje Micron podczas dzisiejszej sesji rosną o 5 procent, a od początku roku zyskały już ponad 120 procent. Nowa wycena od UBS może działać jak kolejny impuls, ale przy tak dynamicznych wzrostach warto zachować czujność i uważnie obserwować, czy firma będzie w stanie utrzymać obecne tempo rozwoju.
