Podsumowanie Dnia: Wzrosty na światowych giełdach. Metale szlachetne coraz droższe

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane “minutki” z ostatniego posiedzenia FOMC . Większość członków FOMC uważa, że choć inflacja nadal stanowi ryzyko, dalsze złagodzenie polityki pieniężnej może być konieczne jeszcze w tym roku. Komitet obserwuje stopniowe spowolnienie rynku pracy oraz podkreśla znaczenie monitorowania poziomu rezerw bankowych i warunków finansowych. Obecna polityka nie jest szczególnie restrykcyjna, co pozwala na wsparcie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zwalczaniu presji inflacyjnej.

Sesja w Stanach Zjednoczonych przebiegła pod znakiem wzrostów. Nasdaq zyskał 0,9%, a indeks małych spółek Russell 2000 wzrósł o 1%. Nieco słabiej, choć nadal solidnie, wypadł S&P 500, rosnąc o 0,5%, podczas gdy Dow Jones ograniczył wzrost do 0,2%. Co istotne, wzrosty te miały miejsce pomimo trwającego zamknięcia rządu USA oraz dwóch nieudanych prób przegłosowania ustawy budżetowej w ostatnich dniach. Najważniejszym wydarzeniem sesji pozostają jednak minutki z posiedzenia FOMC, które inwestorzy analizują w poszukiwaniu wskazówek dotyczących dalszej ścieżki polityki monetarnej Rezerwy Federalnej.

Europejskie giełdy zakończyły środową sesję wyraźnymi wzrostami, a niemal wszystkie kluczowe indeksy znalazły się na plusie. Na rynkach panował wyraźny sentyment risk-on, widoczny w szerokim napływie kapitału. Największe wzrosty odnotowały sektory przemysłowe oraz finansów. DAX rośnie 0,9%, CAC ponad 1,1%. Było to możliwe pomimo fatalnego odczytu z niemieckiego przemysłu, który w sierpniu odnotował spadek produkcji o ponad 4%, znacznie poniżej rynkowych oczekiwań.

Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, sprowadzając stopę referencyjną do poziomu 4,50%. To już czwarta taka decyzja w tym roku i oznacza najniższy poziom stóp od maja 2022 roku. Choć część analityków spodziewała się utrzymania stóp, spadająca inflacja, która we wrześniu wyniosła 2,9%, skłoniła Radę do działania. RPP uzasadnia decyzję potrzebą dalszego dostosowania polityki pieniężnej do spowalniającej gospodarki.

Na warszawskiej giełdzie tempo wzrostów było nieco słabsze niż na głównych rynkach europejskich, jednak WIG20 utrzymał się na plusie ok. 0.1%, kontynuując pozytywny trend. Wśród krajowych spółek wyróżniały się szczególnie KGHM, którego notowania rosły wraz z odbiciem cen miedzi, oraz Komputronik.

Umiarkowanie pozytywny sentyment utrzymywał się również na rynku kryptowalut. Większość głównych tokenów zakończyła dzień jednocyfrowymi wzrostami. Na tle rynku wyróżnił się ZCash, którego kurs wzrósł aż o 30% w trakcie jednej sesji. Bitcoin zakończył dzień w okolicach 123940 USD, natomiast Ethereum utrzymało się w rejonie 4530 USD.

Fantastyczny dzień na rynku dla inwestujących w metale szlachetne. Złoto przekroczyło poziom 4040 USD za uncję, osiągając nowe historyczne maksima. Silne wzrosty notowały również srebro, pallad oraz platyna.

Na rynku surowców energetycznych wyraźnie tracił gaz ziemny. Kontrakty w USA spadły o około 5%. Spadki napędzane były obawami o zbliżający się sezon grzewczy oraz nadpodaż surowca, co skłoniło inwestorów do redukcji pozycji w oczekiwaniu na niższy popyt w najbliższych tygodniach.

W najnowszym raporcie Departamentu Energii USA (DOE) odnotowano wyraźny wzrost zapasów ropy naftowej, co może sugerować słabszy popyt lub zwiększoną produkcję. Jednocześnie zapasy benzyny i destylatów, takich jak olej napędowy, spadły, co może wskazywać na sezonowy wzrost zużycia paliw. Dane te mają mieszany wydźwięk dla rynku. Z jednej strony rosnące zapasy ropy mogą ciążyć na cenach surowca, natomiast spadek paliw gotowy może ograniczać ten efekt