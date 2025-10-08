Podsumowanie Dnia: Wzrosty na światowych giełdach. Metale szlachetne coraz droższe

- Większość członków FOMC wskazuje na możliwość dalszego złagodzenia polityki pieniężnej jeszcze w tym roku pomimo ryzyka inflacji.
- Większość członków FOMC wskazuje na możliwość dalszego złagodzenia polityki pieniężnej jeszcze w tym roku pomimo ryzyka inflacji.
- Europejskie giełdy odnotowały wyraźne wzrosty
- Złoto osiągnęło historyczne maksima, a srebro, pallad i platyna również odnotowały silne wzrosty
- W dniu dzisiejszym zostały opublikowane “minutki” z ostatniego posiedzenia FOMC. Większość członków FOMC uważa, że choć inflacja nadal stanowi ryzyko, dalsze złagodzenie polityki pieniężnej może być konieczne jeszcze w tym roku. Komitet obserwuje stopniowe spowolnienie rynku pracy oraz podkreśla znaczenie monitorowania poziomu rezerw bankowych i warunków finansowych. Obecna polityka nie jest szczególnie restrykcyjna, co pozwala na wsparcie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zwalczaniu presji inflacyjnej.
- Sesja w Stanach Zjednoczonych przebiegła pod znakiem wzrostów. Nasdaq zyskał 0,9%, a indeks małych spółek Russell 2000 wzrósł o 1%. Nieco słabiej, choć nadal solidnie, wypadł S&P 500, rosnąc o 0,5%, podczas gdy Dow Jones ograniczył wzrost do 0,2%. Co istotne, wzrosty te miały miejsce pomimo trwającego zamknięcia rządu USA oraz dwóch nieudanych prób przegłosowania ustawy budżetowej w ostatnich dniach. Najważniejszym wydarzeniem sesji pozostają jednak minutki z posiedzenia FOMC, które inwestorzy analizują w poszukiwaniu wskazówek dotyczących dalszej ścieżki polityki monetarnej Rezerwy Federalnej.
- Europejskie giełdy zakończyły środową sesję wyraźnymi wzrostami, a niemal wszystkie kluczowe indeksy znalazły się na plusie. Na rynkach panował wyraźny sentyment risk-on, widoczny w szerokim napływie kapitału. Największe wzrosty odnotowały sektory przemysłowe oraz finansów. DAX rośnie 0,9%, CAC ponad 1,1%. Było to możliwe pomimo fatalnego odczytu z niemieckiego przemysłu, który w sierpniu odnotował spadek produkcji o ponad 4%, znacznie poniżej rynkowych oczekiwań.
- Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, sprowadzając stopę referencyjną do poziomu 4,50%. To już czwarta taka decyzja w tym roku i oznacza najniższy poziom stóp od maja 2022 roku. Choć część analityków spodziewała się utrzymania stóp, spadająca inflacja, która we wrześniu wyniosła 2,9%, skłoniła Radę do działania. RPP uzasadnia decyzję potrzebą dalszego dostosowania polityki pieniężnej do spowalniającej gospodarki.
- Na warszawskiej giełdzie tempo wzrostów było nieco słabsze niż na głównych rynkach europejskich, jednak WIG20 utrzymał się na plusie ok. 0.1%, kontynuując pozytywny trend. Wśród krajowych spółek wyróżniały się szczególnie KGHM, którego notowania rosły wraz z odbiciem cen miedzi, oraz Komputronik.
- Umiarkowanie pozytywny sentyment utrzymywał się również na rynku kryptowalut. Większość głównych tokenów zakończyła dzień jednocyfrowymi wzrostami. Na tle rynku wyróżnił się ZCash, którego kurs wzrósł aż o 30% w trakcie jednej sesji. Bitcoin zakończył dzień w okolicach 123940 USD, natomiast Ethereum utrzymało się w rejonie 4530 USD.
- Fantastyczny dzień na rynku dla inwestujących w metale szlachetne. Złoto przekroczyło poziom 4040 USD za uncję, osiągając nowe historyczne maksima. Silne wzrosty notowały również srebro, pallad oraz platyna.
- Na rynku surowców energetycznych wyraźnie tracił gaz ziemny. Kontrakty w USA spadły o około 5%. Spadki napędzane były obawami o zbliżający się sezon grzewczy oraz nadpodaż surowca, co skłoniło inwestorów do redukcji pozycji w oczekiwaniu na niższy popyt w najbliższych tygodniach.
- W najnowszym raporcie Departamentu Energii USA (DOE) odnotowano wyraźny wzrost zapasów ropy naftowej, co może sugerować słabszy popyt lub zwiększoną produkcję. Jednocześnie zapasy benzyny i destylatów, takich jak olej napędowy, spadły, co może wskazywać na sezonowy wzrost zużycia paliw. Dane te mają mieszany wydźwięk dla rynku. Z jednej strony rosnące zapasy ropy mogą ciążyć na cenach surowca, natomiast spadek paliw gotowy może ograniczać ten efekt
- UBS podniósł cenę docelową dla akcji Micron z 195 do 225 USD, pozostawiając rekomendację „Kupuj”. W decyzji tej uwzględniono silne perspektywy wzrostu popytu na pamięci HBM wykorzystywane m.in. w AI. Po tej wiadomości kurs akcji Micronu wzrósł o około 5%.
