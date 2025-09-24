PILNE: Mocne dane o sprzedaży nowych domów. Dolar pozostaje mocny, ale nie reaguje na dane

Sprzedaż nowych domów za sierpień: 800 tys. (oczekiwano: 650 tys.; poprzednio: 652 tys.)
Dynamika: 20,5% m/m (oczekiwano: -0,3% m/m; poprzednio: -0,6% m/m)
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Silny wzrost sprzedanych nowych domów to najprawdopodobniej kolejne cięcie cen oraz promocje ze strony deweloperów, którzy pozostają z dużą podażą nowych domów. W ostatnich miesiącach obserwujemy anomalie, gdzie ceny nowych nieruchomości są niższe niż tych na rynku wtórnym, co jest związane z utrzymywaniem nieruchomości przez kupujących, którzy kredytowali się w trakcie pandemii przy zerowych stopach procentowych.
Dzisiejsze dane są dosyć trudne do zrozumienia, gdyż pochodzą z okresu sprzed obniżek stóp procentowych. Co więcej, mediana cen wzrosła w porównaniu do zeszłego roku o 1,9% r/r. Co ciekawe, podaż nowych domów spada do 7,4 miesiąca sprzedaży z poprzedniego poziomu 9 miesięcy. Co więcej, indeksy nastrojów w sektorze pozostają raczej słabe, więc wydaje się, że może to być jakiś statystyczny błąd niż faktyczne mocne ożywienie sprzedaży w sektorze. Warto również pamiętać, że są to dane annualizowane. Największy wzrost sprzedaży ma miejsce na południu USA.
Dolar jest dzisiaj bardzo mocny na rynku, w szczególności w stosunku do euro, ale dolar nie reaguje na dane z rynku nieruchomości.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.