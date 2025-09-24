PILNE: Mocne dane o sprzedaży nowych domów. Dolar pozostaje mocny, ale nie reaguje na dane

Sprzedaż nowych domów za sierpień: 800 tys. (oczekiwano: 650 tys.; poprzednio: 652 tys.)

Dynamika: 20,5% m/m (oczekiwano: -0,3% m/m; poprzednio: -0,6% m/m)

Silny wzrost sprzedanych nowych domów to najprawdopodobniej kolejne cięcie cen oraz promocje ze strony deweloperów, którzy pozostają z dużą podażą nowych domów. W ostatnich miesiącach obserwujemy anomalie, gdzie ceny nowych nieruchomości są niższe niż tych na rynku wtórnym, co jest związane z utrzymywaniem nieruchomości przez kupujących, którzy kredytowali się w trakcie pandemii przy zerowych stopach procentowych.

Dzisiejsze dane są dosyć trudne do zrozumienia, gdyż pochodzą z okresu sprzed obniżek stóp procentowych. Co więcej, mediana cen wzrosła w porównaniu do zeszłego roku o 1,9% r/r. Co ciekawe, podaż nowych domów spada do 7,4 miesiąca sprzedaży z poprzedniego poziomu 9 miesięcy. Co więcej, indeksy nastrojów w sektorze pozostają raczej słabe, więc wydaje się, że może to być jakiś statystyczny błąd niż faktyczne mocne ożywienie sprzedaży w sektorze. Warto również pamiętać, że są to dane annualizowane. Największy wzrost sprzedaży ma miejsce na południu USA.

Dolar jest dzisiaj bardzo mocny na rynku, w szczególności w stosunku do euro, ale dolar nie reaguje na dane z rynku nieruchomości.