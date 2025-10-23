Bliżej rynków - Poranne webinarium (23.10.2025)

- Donald Trump nakłada sankcje na dwie największe firmy naftowe w Rosji: Rosneft oraz Lukoil
- Sankcje związane są z brakiem chęci Rosji do zakończenia wojny. Ropa naftowa mocno zyskuje
- Trump rozważa restrykcje eksportowe związane z produktami wykorzystującymi amerykańskie oprogramowanie
- Silne spadki sektora tech. Tesla rozczarowuje zyskiem
PILNE: Mocne PMI z Niemiec, mieszane dane z Francji. Euro zyskuje
Komentarz giełdowy: Droższa ropa, tańsze złoto, USA pozostają bez rządu
🛢️Ropa WTI rośnie ponad 2%
Komentarz giełdowy: Złoto nie zawsze błyszczy
