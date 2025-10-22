🛢️Ropa WTI rośnie ponad 2%

Kluczowym oporem technicznym jest $59 , natomiast wskaźnik crack spread sugeruje, że nie należy spodziewać się wzrostu popytu w USA w najbliższym miesiącu.

Rynek boryka się z nadpodażą : 1,3 miliarda baryłek ropy znajduje się na morzu (najwyższy poziom od 2020 r.).

Ropa WTI wzrosła o ponad 2% w kierunku $59 za baryłkę, napędzana oczekiwaniami, że potencjalne porozumienie USA-Indie ograniczy import rosyjskiej ropy, zwiększając popyt na inne źródła.

Ropa odbija dzisiaj o ponad 2%, co powoduje, że ropa WTI zbliża się do poziomu 59 USD za baryłkę. Sytuacja ta jest związana z potencjalnym porozumieniem między USA oraz Indiami, które ma prowadzić do zmniejszenia importu rosyjskiej ropy przez Indie. Taka sytuacja doprowadziłaby, że rosyjska ropa miałaby problem z rynkiem zbytu, co z kolei zwiększyłoby popyt na ropę z innych destynacji - krajów OPEC czy również USA.

Niemniej na rynku obserwujemy bardzo dużą potencjalną nadpodaż, która zobrazowana jest największą ilości ropy na wodzie od 2020 roku. Obecnie w tankowcach w ruchu lub w postoju znajduje się aż 1,3 mld baryłek ropy. Zdaniem JP Morgan czy Goldman Sachsa w przyszłym roku powinniśmy doświadczyć dalszej wysokiej nadpodaży na rynku ropy. Zdaniem pierwszego banku kluczowe będzie utrzymanie ceny 48 USD za baryłkę, która jest obecnie ceną, przy której przepływy pieniężne z wydobycia są równe zeru.

Wskaźnik wyprzedzający dla ropy, czy crack spread pozostaje na relatywnie niskim poziomie pod względem ostatnich miesięcy, ale jednocześnie bardzo wysoko względem historycznych standardów. 30 dniowe wyprzedzenie wskazuje jednak, że nie powinniśmy doświadczać żadnego zwiększonego popytu w USA w najbliższym czasie.

Ilość ropy na morzu jest obecnie najwyższa od 2020 roku, co wskazuje na utrzymującą się ogromną nadpodaż. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Crack spread wskazuje, że nie powinniśmy oczekiwać nadmiernego odbicia popytu w perspektywie miesiąca w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB