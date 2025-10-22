🛢️Ropa WTI rośnie ponad 2%

-
Ropa WTI wzrosła o ponad 2% w kierunku $59 za baryłkę, napędzana oczekiwaniami, że potencjalne porozumienie USA-Indie ograniczy import rosyjskiej ropy, zwiększając popyt na inne źródła.
-
Rynek boryka się z nadpodażą: 1,3 miliarda baryłek ropy znajduje się na morzu (najwyższy poziom od 2020 r.).
-
Kluczowym oporem technicznym jest $59, natomiast wskaźnik crack spread sugeruje, że nie należy spodziewać się wzrostu popytu w USA w najbliższym miesiącu.
-
Ropa WTI wzrosła o ponad 2% w kierunku $59 za baryłkę, napędzana oczekiwaniami, że potencjalne porozumienie USA-Indie ograniczy import rosyjskiej ropy, zwiększając popyt na inne źródła.
-
Rynek boryka się z nadpodażą: 1,3 miliarda baryłek ropy znajduje się na morzu (najwyższy poziom od 2020 r.).
-
Kluczowym oporem technicznym jest $59, natomiast wskaźnik crack spread sugeruje, że nie należy spodziewać się wzrostu popytu w USA w najbliższym miesiącu.
Ropa odbija dzisiaj o ponad 2%, co powoduje, że ropa WTI zbliża się do poziomu 59 USD za baryłkę. Sytuacja ta jest związana z potencjalnym porozumieniem między USA oraz Indiami, które ma prowadzić do zmniejszenia importu rosyjskiej ropy przez Indie. Taka sytuacja doprowadziłaby, że rosyjska ropa miałaby problem z rynkiem zbytu, co z kolei zwiększyłoby popyt na ropę z innych destynacji - krajów OPEC czy również USA.
Niemniej na rynku obserwujemy bardzo dużą potencjalną nadpodaż, która zobrazowana jest największą ilości ropy na wodzie od 2020 roku. Obecnie w tankowcach w ruchu lub w postoju znajduje się aż 1,3 mld baryłek ropy. Zdaniem JP Morgan czy Goldman Sachsa w przyszłym roku powinniśmy doświadczyć dalszej wysokiej nadpodaży na rynku ropy. Zdaniem pierwszego banku kluczowe będzie utrzymanie ceny 48 USD za baryłkę, która jest obecnie ceną, przy której przepływy pieniężne z wydobycia są równe zeru.
Wskaźnik wyprzedzający dla ropy, czy crack spread pozostaje na relatywnie niskim poziomie pod względem ostatnich miesięcy, ale jednocześnie bardzo wysoko względem historycznych standardów. 30 dniowe wyprzedzenie wskazuje jednak, że nie powinniśmy doświadczać żadnego zwiększonego popytu w USA w najbliższym czasie.
PILNE: Mocne PMI z Niemiec, mieszane dane z Francji. Euro zyskuje
Komentarz giełdowy: Droższa ropa, tańsze złoto, USA pozostają bez rządu
Bliżej rynków - Poranne webinarium (23.10.2025)
Komentarz giełdowy: Złoto nie zawsze błyszczy
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.