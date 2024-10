PILNE: NFP niżej od oczekiwań; EURUSD zyskuje

NFP z USA za sierpień: Obecnie: 142 tys. Oczekiwano 160 tys. vs 114 tys. poprzednio

Dynamika płac r/r: Obecnie: 3,8%. Oczekiwano: 3.7% vs 3.6% poprzednio

Oczekiwano: 3.7% vs 3.6% poprzednio Dynamika płac m/m: Obecnie: 0,4%. Oczekiwano: 0.3% vs 0.2% poprzednio

Oczekiwano: 0.3% vs 0.2% poprzednio Stopa bezrobocia: Obecnie: 4,2%. Oczekiwano: 4.2% vs 4.3% poprzednio

Mimo słabych danych NFP mamy zaskoczenie nieznacznie większymi odczytami płacowymi. Zmiękcza to nieco wydźwięk całego raportu, co sugeruje reakcja na EURUSD oraz kontraktach na amerykańskie indeksy. Rynek pieniężny wycenia obecnie 50% szans na obniżkę stóp procentowych we wrześniu o 50 punktów bazowych.

Źródło: XTB

Źródło: xStation