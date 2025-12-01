PILNE: Odczyt ISM poniżej oczekiwań. EURUSD rośnie!

Stany Zjednoczone - dane ISM za listopad: Wskaźnik ISM dla przemysłu: 48,2 (prognoza 49,0; poprzednio 48,7)

Wskaźnik ISM dla przemysłu: 58,5 (prognoza 57,5; poprzednio 58,0)

Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień): 47,4 (poprzednio 49,4)

Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia): 44,0 (poprzednio 46,0) W listopadzie sektor przemysłowy w USA nadal się kurczy. Wskaźnik ISM dla przemysłu wyniósł 48,2 punktu, podczas gdy prognozowano 49,0. Indeks nowych zamówień spadł do 47,4, a zatrudnienie w przemyśle obniżyło się do 44,0, co oznacza słabszy popyt i redukcję miejsc pracy w tym sektorze. Sektor usług natomiast rośnie, ponieważ ISM dla usług wyniósł 58,5 punktu, powyżej prognoz. Na rynkach finansowych dane te osłabiły giełdy. Kontrakty na S&P 500(US500) i Russell 2000(US2000) notują spadki. Spadek aktywności przemysłowej osłabia dolara amerykańskiego, co widać w rosnącym kursie EUR/USD. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

