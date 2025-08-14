PILNE: PKB w UK mocniejsze od oczekiwań

- PKB za Q2 wstępnie: 1,2% r/r (oczekiwano: 1,0% r/r; poprzednio: 1,3% r/r)
- PKB kwartalnie: 0,3% k/k (oczekiwano: 0,1% k/k; poprzednio: 0,7% k/k)
- Konsumpcja: 0,1% k/k (oczekiwano: 0,2% k/k; poprzednio: 0,4% k/k)
- Wydatki rządowe: 1,2% k/k (oczekiwano: 0,8% k/k; poprzednio: -0,4% k/k_
- Nakłady brutto na środki trwałe: -1,1% k/k (oczekiwano: -1,4% k/k; poprzednio: 2,0% k/k)
- Inwestycje -4,0% k/k (oczekiwano: 0,3% kk/; poprzednio: 3,9% k/k)
- Eksport: 1,6% k/k (oczekiwano: 0,1% k/k; poprzednio: 3,3% k/k)
- Import: -1,4% k/k (oczekiwano: 0,5% k/k; poprzednio: 2,0% k/k)
Mocny czerwiec pozwolił na ożywienie w gospodarce, po dosyć słabych dwóch pierwszych miesiącach kwartału. Niemniej w raporcie mamy wiele negatywnych czynników, jak spory spadek inwestycji. Rynek wycenia obecnie 60% prawdopodobieństwo na obniżkę stóp procentowych do końca tego roku. Dzisiejszy raport daje nieco więcej pewności BoE, choć same szczegóły raportu wydają się być zastanawiające. GBPUSD nieco rośnie po odczycie, choć sama zmienność o poranku jest dosyć ograniczona.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.