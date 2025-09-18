PILNE: Płace w Polsce wyraźnie słabiej. EURPLN nieco wyżej dzisiaj

- Płace za sierpień: 7,1% r/r (oczekiwano: 7,8% r/r; poprzednio: 7,6% r/r)
- Zatrudnienie za sierpień: -0,8% r/r (oczekiwano: -0,8% r/r; poprzednio: -0,9% r/r)
- Produkcja przemysłowa: 0,7% r/r (oczkeiwano: 0,3% r/r; poprzednio: 3,0% r/r - zrewidowane z 2,9% r/r)
- Inflacja PPI: -1,2% r/r (oczekiwano: -0,9% r/r; poprzednio: -1,2% r/r)
Komentarz do danych
Najnowsze dane makroekonomiczne z Polski prezentują mieszany obraz gospodarki - z jednej strony widać oznaki stabilizacji na rynku pracy i w przemyśle, z drugiej strony utrzymują się wyzwania strukturalne.
Wzrost płac o 7,1% r/r w sierpniu okazał się słabszy od oczekiwań (7,8% r/r), co wskazuje na dalsze wyhamowanie presji płacowej. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 8769,08 zł, pozostając blisko psychologicznej granicy 9000 zł. To pozytywny sygnał dla NBP, gdyż malejąca dynamika płac zmniejsza ryzyko spirali płacowo-cenowej. Warto zauważyć, że na ostatnim posiedzeniu prof. Glapiński wskazywał, że dynamika płac jest wciąż jednym z największych czynników ryzyka dla inflacji
Spadek zatrudnienia o 0,8% r/r był zgodny z prognozami, ale potwierdza ostrożność pracodawców w zwiększaniu zatrudnienia. Firmy nadal preferują podwyżki dla obecnych pracowników niż zatrudnianie nowych.
Produkcja przemysłowa wzrosła o 0,7% r/r, przewyższając oczekiwania (0,3% r/r). Po korekcie danych lipiec pokazał solidny wzrost 3,0% r/r, co oznacza wahania w trendzie przemysłowym. Warto jednak pamiętać, że nastroje w przemyśle pozostają wciąż słabe, co widać po indeksie PMI. Niemniej wysokie wydatki państwowe na kolejne lata mogą nieco poprawić perspektywę w przemyśle.
Co ciekawe, pozytywnie wypadła produkcja dóbr inwestycyjnych (+7,2% r/r), co sugeruje ożywienie inwestycji. Jednak spadek produkcji energetycznej o 10,3% r/r pozostaje problemem strukturalnym.
Inflacja cen producentów na poziomie -1,2% r/r była głębsza od oczekiwań (-0,9% r/r). To czwarty miesiąc z rzędu deflacji PPI, co oznacza spadek presji kosztowej w gospodarce. Taki trend wspiera prognozę dalszego spadku inflacji CPI w kolejnych miesiącach.
Implikacje dla polityki pieniężnej NBP
Dane za sierpień wspierają narrację łagodzenia polityki pieniężnej. Inflacja CPI (2,9% r/r) znajduje się w celu inflacyjnym NBP (2,5% ±1pp), deflacja PPI zmniejsza presję kosztową, a wyhamowanie dynamiki płac ogranicza ryzyko inflacyjne. Wydaje się, że NBP może kontynuować ostrożne obniżki stóp, szczególnie że inflacja bazowa również spada (3,2% r/r wobec 3,3% r/r w lipcu). Rynek widzi potencjał na obniżkę stóp procentowych w listopadzie, wraz z publikacją nowej projekcji inflacyjnej.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.