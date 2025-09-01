PILNE: PMI w strefie Euro powyżej oczekiwań!

01.09 - Dane o PMI ze strefy Euro: Dzisiejsze wydanie danych dotyczących PMI dla sektora produkcyjnego w strefie euro ujawniło wyniki lepsze od oczekiwanych. Chociaż dane dla największych gospodarek były ostatecznymi odczytami, kilka kluczowych punktów jest godnych uwagi: Hiszpania wykazała znaczną poprawę, z indeksem wzrastającym do 54,3, znacznie powyżej oczekiwanych 52,0 i poprzedniego miesiąca 51,9.

powróciły do strefy , z indeksem na poziomie , przewyższając zarówno prognozę 49,8, jak i poprzedni odczyt Ostateczny odczyt Francji był silniejszy niż wstępny, wspinając się powyżej 50 do 50,4 . To znaczna poprawa w porównaniu ze wstępnym 49,9 i lipcowym 48,2.

były nieco poniżej wstępnego odczytu i pozostały poniżej progu ekspansji. Ostateczna wartość wyniosła , w porównaniu do wstępnego 49,9, choć nadal reprezentuje wzrost w porównaniu z lipcowym 49,1. Ogólnie rzecz biorąc, ostateczny PMI dla sektora produkcyjnego w strefie euro wyniósł 50,7 , przewyższając zarówno prognozę, jak i wstępny odczyt 50,5. To znaczący wzrost w porównaniu z lipcowym 49,8 i oznacza najwyższy odczyt od czerwca 2022 roku, odwracając trend spadkowy. Kluczowym czynnikiem tego odbicia jest poprawa w nowych zamówieniach, które wyniosły 50,8 w porównaniu do 49,3 w lipcu.

Poza strefą euro, odczyty PMI były w dużej mierze lepsze od oczekiwań na całym świecie. Dane ze Szwajcarii poprawiły się do 49,0, przecząc oczekiwaniom znaczącego spadku, prawdopodobnie napędzanego obawami o taryfy. Podczas sesji azjatyckiej odczyty z Australii i mniejszych chińskich firm również przekroczyły prognozy. Jedynym wyjątkiem był nieco słabszy od oczekiwanego PMI z Japonii. Dzisiejsze dane europejskie zapewniają impet dla pary EUR/USD, która jest napędzana nie tylko słabością dolara, ale także oznakami europejskiego ożywienia. Para już przekroczyła poziom 1,1720. Pomimo gwałtownej wyprzedaży na Wall Street pod koniec zeszłego tygodnia, europejskie rynki wykazują oznaki życia dziś rano.

