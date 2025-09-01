Komentarz Walutowy - Dolar traci, Euro zyskuje, Rupia załamuje się

Wydawałoby się, że nowy miesiąc rozpocznie się dosyć spokojnie na rynku walutowym, ze względu na obchody Dnia Pracy w USA, który jest dniem wolnym na Wall Street. Jednak splot różnych wydarzeń powoduje, że już o poranku obserwujemy całkiem wyraźną zmienność, w szczególności na parach związanych z amerykańskim dolarem. Późnym porankiem obserwujemy niemal najwyższe od miesiąca poziomy na EURUSD. Na szerokim rynku warto zwrócić uwagę na historycznie niski kurs rupii indyjskiej w związku z działaniem podwyższonych ceł z USA na Indie.

Amerykańska waluta jest pod presją rosnących oczekiwań na cięcia ze strony Rezerwy Federalnej.Rynek liczy na szybszy cykl obniżek stóp procentowych w obliczu pogarszających się danych z rynku pracy oraz gołębiego wystąpienia Jeroma Powella w Jackson Hole. Pod znakiem zapytania stoją cła wprowadzone przez Donalda Trumpa. Federalny sąd apelacyjny zdecydował, że cła te są nielegalne i stanowią nadużycie władzy urzędu prezydenta. Dalsze wyroki mogą przyczynić się do zniesienia ceł, które jako czynnik proinflacyjny ograniczają FED w luzowaniu polityki pieniężnej. Na dzień dzisiejszy prawdopodobieństwo obniżki p 25 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu FOMC wynosi ok. 88%. W grupie walut G10 warto zwrócić uwagę w szczególności na parę EURUSD, która zyskuje 0,3%.

Wzrosty na EURUSD wynikają nie tylko ze słabości dolara, ale również na siłę euro. Dobre wyniki PMI z większości krajów strefy euro utwierdzają Europejski Bank Centralny o słuszności jego dotychczasowej polityki. Szansa na kolejne obniżki jest mocno ograniczona, a inwestorzy oczekują, że europejska gospodarka ma najtrudniejszy okres za sobą, a ryzyko recesji zostało obecnie oddalone. Kurs wspierają dobre dane z przemysłu, poprawa sentymentu biznesu oraz brak dalszego pogorszenia się sytuacji na rynku pracy.

Polski złoty zachowuje swoją siłę, nawet pomimo mieszanej sytuacji związanej z danymi. Choć PKB za drugi kwartał rośnie o 3,4% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, to indeks PMI pozostaje ostatecznie mocno poniżej 50 punktów, 4 miesiąc z rzędu. Kurs złotego wobec dwóch kluczowych globalnych walut, czyli euro i dolara pozostaje stabilny. Pod znakiem zapytania pozostaje jednak dalsza polityka NBP, która może wywierać presję na kurs swoją polityką. Najbliższą decyzję RPP poznamy już w środę. Choć oczekiwania wskazują na cięcia, niepewność związana z cięciami cen energii oraz wysokim deficytem powodują, że nie możemy mieć pewności w 100% o powrocie do jeszcze niższych stóp procentowych w Polsce.



Rupia indyjska przeżywa poważny kryzys i obecnie jest ona najsłabszą walutą całej Azji. Rupia notuje kurs na poziomie 88,3 rupii za dolara, co jest najsłabszym kursem względem amerykańskiej waluty w historii. Tylko w tym roku waluta straciła ponad 6% względem dolara. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Inwestorzy wycofują kapitał z kraju w obawie o spowolnienie gospodarki i politykę rządu oraz banku centralnego. Oliwy do ognia dolał konflikt handlowy z USA oraz widmo sankcji wtórnych jako konsekwencja handlu surowcowego z Rosją.

Na godzinę 11:00 za dolara zapłacimy 3,6308 , za euro 4,2586 , za franka 4,5431 , za funta 4,9136 .

Kamil Szczepański



