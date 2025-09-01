PULS GPW: Zatrzymanie spadków na początku tygodnia

- Ustabilizowanie się kurs po trudnym tygodniu
- PMI rozczarowały inwestorów
- Wzrosty na spółkach medycznych
Poniedziałkowa sesja rozpoczyna się od niewielkich wzrostów na wszystkich indeksach giełdy warszawskiej. Jest to bardzo potrzebny oddech dla Polskiego parkietu, bo dużych spadkach w zeszłym tygodniu. WIG20 rośnie o około 0,18%.
Odczyty makroekonomiczne z Polski nie dają inwestorom powodów do zmiany sentymentu. PMI wgl. S&P Global za Wrzesień w Polsce wyniósł 46,6. Pozostaje on nie tylko poniżej średniej, sygnalizując utrzymanie się negatywnego sentymentu, ale również poniżej oczekiwań rynku na poziomie 46,8. Pozytywów można dopatrywać się w fakcie, że odczyt w dalszym ciągu jest wyższy niż ten z miesiąca poprzedniego na poziomie 45,9, który był jednym z gorszych w historii pomiarów. Dodatkowo, raport wskazuje na poprawiające się perspektywy na rok następny.
Nieco więcej powodów do optymizmu dają odczyty PKB z Polski oraz PMI z zachodniej Europy. Wzrost gospodarczy Polski okazał się zgodny z oczekiwaniem, na stosunkowo wysokim poziomie 3,4% Y/Y. Odczyty PMI z zachodu Europy wypadły zauważalnie powyżej oczekiwań, poprawa koniunktury u naszych sąsiadów może dać paliwo do wzrostu w kraju.
W20(D1)
Źródło: Xstation
Cena indeksu znacząco spadła w zeszłym tygodniu. Kurs przełamał pierwszą linię trendu średnioterminowego i nie udało mu się wrócić powyżej. Ta słabość wyceny pozwoliła na przełamanie oporu na średniej EMA50. To z kolei nadało dalszej dynami spadom, co spowodowało przełamanie kolejnej linii, szerszego już kanału wzrostowego. Spadki zatrzymały się dopiero na średniej EMA100 oraz strefie wsparcia wyznaczonej przez lokalne dołki z zeszłego miesiąca. Kurs ma wciąż szansę wrócić do kanału wzrostowego. Gdyby się to udało, cena możę wrócić do środka kanału wzrostowego gdzie za opór służyć będzie poprzednia linia trendu. Na możliwą korekę wzrostową wskazuje też RSI w strefie wyprzedania. W przypadku dalszych spadków, najbliższy opór znajduje się na średniej EMA200.
Wiadomości ze spółek:
Creotech Instruments (CRI.PL) - Spółka zajmująca się budową zaawansowanej elektroniki zatwierdziła planowany podział spółki. Plan zakłada oddzielnie spółki Creotech Quantum, która przejmie obszar produktów i badań nad komputerami kwantowymi. Rynek reaguje bardzo optymistycznie, akcje spółki zyskują ponad 4% na otwarciu sesji.
Synektik (SNT.PL) - Dystrybutor robotów DaVinci otrzymał uaktualnioną rekomendacje od BDM. Analitycy domu maklerskiego podnieśli docelową cenę akcji spółki z 225 złotych na 261, utrzymując rekomendację kupuj. Akcje rosną o 2%.
Medicalgorithmics (MDG.PL) - Akcje spółki biotechnologicznej rosną o ponad 5% na fali informacji i zmniejszenia zaangażowania Amerykańskiego Funduszu “BioFund Capital Management” co rynek odbiera pozytywnie.
Medinice (ICE.PL) - Spółka biotechnologiczna jest w procesie uzyskiwania certyfikacji produktu “PacePress” na rynek Europejski. Spółka zapowiada zarejestrowanie produktu również w USA. Akcje firmy rosną o 6,7%.
