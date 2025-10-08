PILNE: Produkcja przemysłowa w Niemczech spada mocniej od oczekiwań 📉 🇩🇪

Najważniejsze wnioski Produkcja przemysłowa spada mocniej od oczekiwań

Obraz niemieckiego przemysłu w dalszym ciągu nie wygląda najlepiej

DE40 lekko traci, odbijając się od średniej EMA30 na interwale H1.

08:00, Niemcy, produkcja przemysłowa za sierpień: Miesiąc do miesiąca: -4,3%, konsensus Bloomberga -1%, poprzednio 1,3%

Rok do roku: -3,9%, poprzednio 1,53% Dane dotyczące niemieckiej produkcji przemysłowej za sierpień przyniosły znaczące rozczarowanie, sygnalizując eskalację trudności w kluczowym sektorze wytwórczym. Zamiast oczekiwanego spadku rzędu −1,0% miesiąc do miesiąca, odnotowano znacznie głębszy spadek o −4,3%. Główny czynnik hamujący: Największy wpływ na wynik miał sektor motoryzacyjny , którego produkcja obniżyła się o −18,5% w stosunku do lipca. Taka skala spadku, choć częściowo tłumaczona czynnikami jednorazowymi, takimi jak sezon urlopowy i zmiany w liniach produkcyjnych, jest uderzająca.

Co więcej, z wyłączeniem energii i budownictwa, całkowita produkcja przemysłowa skurczyła się o −5,6% w ujęciu miesięcznym. Taki rezultat sugeruje, że presja na niemiecki sektor przemysłowy utrzymuje się, co może negatywnie wpłynąć na perspektywy wzrostu gospodarczego Niemiec i strefy euro w trzecim kwartale. Wskazuje to na trwający okres słabości w kluczowym dla regionu przemyśle. W odpowiedzi obserwujemy cofnięcie na kontrakcie na niemiecki indeks DAX.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.