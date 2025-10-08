czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
08:00 · 8 października 2025

PILNE: Produkcja przemysłowa w Niemczech spada mocniej od oczekiwań 📉 🇩🇪

Michał Stajniak
·

Deputy Director of Research Department

Najważniejsze wnioski
 
DE40
Indeksy
-
-
Najważniejsze wnioski
  • Produkcja przemysłowa spada mocniej od oczekiwań
  • Obraz niemieckiego przemysłu w dalszym ciągu nie wygląda najlepiej
  • DE40 lekko traci, odbijając się od średniej EMA30 na interwale H1.
 

08:00, Niemcy, produkcja przemysłowa za sierpień:

  • Miesiąc do miesiąca: -4,3%, konsensus Bloomberga -1%, poprzednio 1,3%
  • Rok do roku: -3,9%, poprzednio 1,53%

Dane dotyczące niemieckiej produkcji przemysłowej za sierpień przyniosły znaczące rozczarowanie, sygnalizując eskalację trudności w kluczowym sektorze wytwórczym. Zamiast oczekiwanego spadku rzędu −1,0% miesiąc do miesiąca, odnotowano znacznie głębszy spadek o −4,3%.

Główny czynnik hamujący:

  • Największy wpływ na wynik miał sektor motoryzacyjny, którego produkcja obniżyła się o −18,5% w stosunku do lipca. Taka skala spadku, choć częściowo tłumaczona czynnikami jednorazowymi, takimi jak sezon urlopowy i zmiany w liniach produkcyjnych, jest uderzająca.
  • Co więcej, z wyłączeniem energii i budownictwa, całkowita produkcja przemysłowa skurczyła się o −5,6% w ujęciu miesięcznym.

Taki rezultat sugeruje, że presja na niemiecki sektor przemysłowy utrzymuje się, co może negatywnie wpłynąć na perspektywy wzrostu gospodarczego Niemiec i strefy euro w trzecim kwartale. Wskazuje to na trwający okres słabości w kluczowym dla regionu przemyśle. W odpowiedzi obserwujemy cofnięcie na kontrakcie na niemiecki indeks DAX.

10 października 2025, 16:00

PILNE: Wstępne dane z raportu Uniwerstytetu Michigan zgodne z oczekiwaniami
10 października 2025, 13:29

Puls GPW: Korekta na warszawskim parkiecie
10 października 2025, 12:30

Analiza techniczna - US30 (09.10.2025)
10 października 2025, 11:27

⏫🔝Srebro zyskuje 4%

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację