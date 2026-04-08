Rynek ignoruje Fed: Dolar i giełdy nie zareagowały na jastrzębi ton, ponieważ inwestorzy odrzucają stare dane z marca, skupiając się na tym, czy 14-dniowy rozejm w Zatoce przetrwa.

Pułapka stagflacyjna: Fed jest sparaliżowany „dwustronnym ryzykiem” – boi się utrwalonej inflacji, ale jednocześnie ostrzega, że kruchy rynek pracy może nagle pęknąć.

Jastrzębi, ale nieaktualny: Zapiski z marca pokazały, że Fed rozważał podwyżki stóp przez drogą ropę, ale dzisiejszy rozejm i ropa po 90 USD czynią ten scenariusz mało prawdopodobnym.

Najważniejsze wnioski Jastrzębi, ale nieaktualny: Zapiski z marca pokazały, że Fed rozważał podwyżki stóp przez drogą ropę, ale dzisiejszy rozejm i ropa po 90 USD czynią ten scenariusz mało prawdopodobnym.

Pułapka stagflacyjna: Fed jest sparaliżowany „dwustronnym ryzykiem” – boi się utrwalonej inflacji, ale jednocześnie ostrzega, że kruchy rynek pracy może nagle pęknąć.

Rynek ignoruje Fed: Dolar i giełdy nie zareagowały na jastrzębi ton, ponieważ inwestorzy odrzucają stare dane z marca, skupiając się na tym, czy 14-dniowy rozejm w Zatoce przetrwa.

Powrót widma podwyżek: "Wielu" uczestników uznało, że uporczywie wysokie ceny ropy mogą doprowadzić do zwyżki inflacynej, która później mogłaby wymagać podwyżek stóp , a "niektórzy" (Some) postulowali wprowadzenie "dwustronnego" opisu przyszłych decyzji, który oficjalnie uwzględniałby możliwość zacieśniania polityki. Asymetryczne ryzyka: "Zdecydowana większość" widzi ryzyko podwyższej inflacji, a jednocześnie dostrzega ryzyka dla zatrudnienia, co teoretycznie dawałoby szanse w przyszłości na powrót do obniżek stóp procentowych.

Kruchość rynku pracy: Fed użył niezwykle bezpośredniego języka, ostrzegając, że w środowisku niskiego poziomu zatrudniania każdy dalszy spadek popytu na pracę może doprowadzić do "gwałtownego wzrostu" bezrobocia .

Niepewność związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie: "Większość" członków uznała, że jest za wcześnie, by ocenić wpływ konfliktu na gospodarkę USA, ale obawiają się, że przedłużająca się wojna uderzy w rynek pracy tak mocno, że konieczne mogą być obniżki

Błędy w prognozach: Personel Fed założył jedynie "mały wpływ" cen ropy i spadków na giełdach na gospodarkę, co przy cenach paliw z marca wydaje się prognozą zbyt optymistyczną.

Ryzyka w sektorze Private Credit: Fed odnotował wzrost wniosków o umorzenia w funduszach kredytowych i obawy o ekspozycję sektora oprogramowania na zakłócenia wywołane przez AI. Fed w pułapce dwóch ogni: ryzyka zwiększonej inflacji oraz potencjalnej słabości rynku pracy Dzisiejsze Minutes to zapis rozmów z posiedzenia, kiedy doszło już do rozpoczęcia wojny w Iranie, ale nie mieliśmy do czynienia jeszcze z mocną eskalacją i sytuacja była trudna do oceny. Niemniej komunikat uległ jednak zmianie na bardziej jastrzębi, a minutes wskazuje, że mamy do czynienia z jeszcze bardziej jastrzębim tonem. Choć w minutes znalazły się wspomnienia na temat podwyżek, to jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż mocne problemy na rynku pracy mogłyby jednocześnie doprowadzić do obniżek. Fed wydaje się być dobrze wypozycjonowany, ale jednocześnie rośnie ryzyko stagflacji. Kluczowym dylematem Fed jest "dwustronna pułapka": Z jednej strony inflacja energetyczna (ropa w marcu uśredniła się w okolicach 100 USD) kusi jastrzębi do podwyżek, by zapobiec odkotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych. Z drugiej strony rynek pracy staje się kruchy . Fed zauważa, że wzrost zatrudnienia jest skoncentrowany tylko w kilku sektorach (np. ochrona zdrowia), co czyni resztę gospodarki podatną na nagłe schłodzenie. Co to oznacza dla rynków w kontekście dzisiejszego rozejmu? Minutes pokazują, że Fed wyraźnie obawia się inflacji. Jednak dzisiejsze zawieszenie broni (7 kwietnia) i spadek ropy do 90-95 USD działają jak "bezpiecznik". Jeśli ropa utrzyma się poniżej 100 USD, argumenty za podwyżkami stóp prawdopodobnie szybko znikną z agendy, a uwaga członków FOMC przesunie się z powrotem na ratowanie słabnącego rynku pracy. Minutes potwierdza, że Fed jest obecnie "sparaliżowany". Rynek wycenia mniej niż 50% szans na cięcie i przy obecnej niepewności rośnie szansa na to, że Fed uzna, iż stopy procentowe znajdują się na odpowiednim poziomie. Jaki mamy ostateczny werdykt? Jastrzębi wydźwięk w teorii, ale "przeterminowany" w praktyce. Choć Minutes straszą podwyżkami, dzisiejszy rozejm z Iranem sprawia, że rynki prawdopodobnie "wyciszą" ten sygnał, skupiając się na tym, czy pokój w Zatoce Perskiej przetrwa najbliższe dwa tygodnie. Jeśli rozejm upadnie, scenariusz podwyżek opisany w Minutes stanie się głównym motywem rynkowym. W odpowiedni nie obserwujemy w zasadzie żadnego większego ruchu na EURUSD czy amerykańskich indeksach.

