Euforia na dolarze hamuje, ale czy na długo❓💸

Zyski na dolarze hamują po publikacji artykułu New York Times, wg którego władze Iranu miały przekazać CIA informację o gotowości do negocjacji. Pomimo odpowiedzi Iranu, iż ten nie ufa USA, nie ma podstaw do negocjacji oraz zamierza prowadzić działania wojenne tak długo jak trzeba, indeks dolara zatrzymał serię dynamicznych wzrostów cofając się ok. 0,2% po wybiciu ponad 3-miesięcznego szczytu.
Źródło: xStation5
Obok efektu “ucieczki do bezpiecznych przystani”, siła dolara wynikała z gwałtownego wzrostu obaw o globalny skok inflacji, co sprzyja utrzymywaniu wyższych stóp procentowych w USA. Przedstawiciele Fed komunikowali coraz bardziej jastrzębie nastroje jeszcze przed powrotem inflacji PCE do 3%, dlatego dodatkowy szok naftowy przełożył się na gwałtowne odbicie rentowności obligacji w USA oraz spadek już chwiejnych oczekiwań wobec obniżek stóp procentowych na 2026 rok. Niemniej biorąc pod uwagę skalę ostatnich wzrostów oraz brak perspektyw na deeskalację konfliktu, obserwowana dzisiaj korekta może być jedynie techniczna i nie oznaczać końca presji wzrostowej na dolarze.
Nowe obawy o inflację mają charakter globalny, jednak połączony efekt “inflacja + ucieczka do bezpiecznych przystani” zawróciły notowania większości walut G10 względem dolara. Silną korektę odnotował nawet frank szwajcarski. Najbardziej ucierpiało EURUSD, które traci ok 1,2% YTD. Źródło: XTB Research
Z jeszcze cięższym zadaniem musi się zmierzyć Europejski Bank Centralny, który w obliczu eskalacji musi ważyć powrót inflacji oraz realne ryzyko recesji na Starym Kontynencie. Ceny gazu ziemnego w Europie podwoiły się w reakcji na eskalację konfliktu i zatrzymanie produkcji LNG w Katarze. Ulga na cenach energii w ostatnich latach była głównym czynnikiem, który pomógł opanować inflację w Europie oraz przyczynić się do obserwowanego wzrostu aktywności przedsiębiorstw. Trwały wzrost cen gazu może zatem zahamować stopniowe odbicie europejskiej gospodarki
Pomimo symetrycznego odbicia rentowności po obu stronach Atlantyku, EURUSD zanurkowała przez ekspozycję Europy na zmienność cen gazu, która może zniwelować ostatnie odbicie aktywności gospodarczej (poprawa PKB, wzrost PMI). Źródło: XTB Research
Pomimo skutecznej obrony technicznego wsparcia na poziomie 1.1600, sentyment wokół pary EUR/USD pozostaje wyraźnie niedźwiedzi, co potwierdzają dane z rynku instrumentów pochodnych. Wskaźnik Risk Reversal wykazuje utrzymującą się przewagę opcji sprzedaży (Put) nad opcjami zakupu (Call), co oznacza, że inwestorzy wciąż płacą wysoką premię za zabezpieczenie się przed dalszymi spadkami euro w nadchodzącym miesiącu. Pesymizm ten odzwierciedla rosnące obawy o kondycję europejskiej gospodarki, która zmaga się z presją energetyczną i niskimi stanami magazynowymi gazu, co w oczach rynku stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego odbicia.
Kurs EURUSD (biały) vs implikowany przez rynek opcji Risk Reversal na okres 1 miesiąca (niebieski, negatywny). Źródło: Bloomberg Finance LP
