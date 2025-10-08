Wykres dnia: EURUSD (08.10.2025)

Najważniejsze wnioski EURUSD traci ok. 0,3% na fali globalnej siły dolara.

Zdaniem francuskich mediów Emmanuel Macron konsultuje się ws. rozwiązania parlamentu.

Fiskalna i polityczna niepewność podsyca popyt na klasyczne bezpieczne przystanie.

EURUSD traci 0,3% do ok. 1,162 na fali globalnej aprecjacji dolara, osuwając się poniżej kluczowego wsparcia w okolicach 1,165. Od początku tygodnia kurs najpopularniejszej pary walutowej spadł o blisko 1%, a perypetie polityczne we Francji czy Japonii zwiększają popyt na klasyczne “bezpieczne przystanie”, tj. na dolara i złoto. EURUSD wszedł w tym tygodniu w dynamiczną korektę ostatniego wybicia powyżej 1,172, odnotowując dzisiaj blisko 6-tygodniowe minimum. Kurs znalazł wsparcie na 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100, ciemny fiolet). Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs EURUSD? Dolar umacnia się względem wszystkich walut G10 wraz z tym, jak niepewność polityczna we Francji i Japonii przysłania wewnętrzny dylemat USA w postaci shutdownu. Indeks dolara (USDIDX) zyskuje dzisiaj kolejne 0,2%, wybijając tym samym 2-tygodniowe maksimum.

Obawy o budżety i stabilność polityczną kluczowych gospodarek zwiększyły optymizm inwestorów wobec dolara, jak i ogólnego obrazu gospodarki USA. Shutdown i brak większości danych makroekonomicznych co prawda generują niepokój względem następnej decyzji Fed, jednak jest on zbyt mały, żeby zbić wyceny rynku swapów względem październikowego cięcia stóp w USA.

Prezydent Emmanuel Macron spotkał się wczoraj z przewodniczącymi francuskiego Zgromadzenia Narodowego i Senatu w celu konsultacji przed potencjalnym rozwiązaniem parlamentu. Francuskie media przekazały również informację, że prefektury miały otrzymać sugestie przygotowania się na ewentualne wybory między 16 a 23 listopada. Francuska klasa polityczna zaczyna również wywierać presję, aby Emmanuel Macron ustąpił ze stanowiska. Całokształt komplikuje obraz politycznej przyszłości drugiej największej gospodarki UE, zwłaszcza, że dymisja premiera Lecornu przekreśliła nadzieje na terminowe uchwalenie budżetu.

Z drugiej strony obserwujemy brak dodatkowej presji na kluczowych obligacjach Strefy Euro. Rentowności francuskich 10-latek spadły o ok. 5 pb, choć warto pamiętać, że wciąż znajdują się na historycznych szczytach, powyżej górki wybitej podczas ostatniego rozwiązania parlamentu w 2024 roku. Rentowności 10-letnich Bundów w Niemczech tracą ok. 2,5 pb.

Warto również zauważyć, że deprecjacja euro może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę UE poprzez wzrost konkurencyjności unijnego eksportu, pod warunkiem, że francuski kryzys polityczny nie przerodzi się w długotrwały impas i kryzys fiskalny. Prezeska EBC Christine Lagarde wymieniła w tym tygodniu aprecjację euro jako potencjalne ryzyko dla unijnego wzrostu, dlatego też trwalszy powrót EURUSD z maksimów może załagodzić odnotowany w ostatnim miesiącu spadek aktywności biznesowej.

Na odpływie kapitału do bezpiecznych przystani nie skorzystał japoński jen, obciążony wyborem Sanae Takaichi na kandydatkę na premiera. Takaichi wielokrotnie opowiadała się za ekspansywną polityką fiskalną, jednocześnie krytykując idee dalszego podnoszenia stóp procentowych. Potencjalny wzrost wydatków publicznych prawdopodobnie miałby proinflacyjny charakter, co w połączeniu z deprecjacją jena może przyspieszyć powrót podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii. EURUSD zawrócił w kierunku spreadu rentowności między niemieckimi i amerykańskimi 10-latkami. Źródło: XTB Research

