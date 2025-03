PILNE: RPP utrzymuje stopy na poziomie 5.75%

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5.75%. Polski złoty nie reaguje przesadnie na decyzje NBP.

Główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 5,75%, stabilna od 17 miesięcy. Decyzja ta była w pełni zgodna z oczekiwaniami analityków i uczestników rynku, jednak nie rozwiewa licznych wątpliwości dotyczących przyszłych działań RPP, zwłaszcza w kontekście kształtowania się inflacji w najbliższych miesiącach.

Brak zmian w polityce monetarnej nie oznacza, że przyszłość wydaje się łatwiejsza do przewidzenia. Choć stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie już 17 miesiąc z rzędu, coraz więcej sygnałów wskazuje na rosnące szanse na ich obniżki w drugiej połowie roku. Ostatnie dane inflacyjne za styczeń pokazały wzrost inflacji do 5,3% r/r (z 4,7% w grudniu), ale jednocześnie spadek inflacji bazowej do 4,0%. Choć inflacja pozostaje wysoko, to po części wynika to z czynników bazowych i projekcje inflacyjne pokazują umiarkowany spadek w kierunku celu.