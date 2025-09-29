PILNE: Sentyment ekonomiczny w strefie euro minimalnie powyżej oczekiwań! 📈

11:00 - Nastroje gospodarcze ze strefy euro (wrzesień): Nastroje gospodarcze: 95,5 (Oczekiwane: 95,2. Poprzednio: 95,2)

Nastroje konsumentów: -14,9 (Oczekiwane: -14,9. Poprzednio: 15,5)

Nastroje przemysłowe: -10,3 (Oczekiwane: -10,9. Poprzednio: -10,3)

Nastroje w usługach: 3,6 (Oczekiwane: 3,7. Poprzednio: 3,6) Dzisiejsze dane o nastrojach w strefie euro były generalnie nieco lepsze od prognoz, co można odczytać jako sygnał poprawy klimatu gospodarczego po miesiącach osłabienia. Widać pewne oznaki stabilizacji w przemyśle i wśród konsumentów, choć nadal trudno mówić o wyraźnym przełomie, ogólne nastroje wciąż pozostają negatywne. Na tle lekkiej poprawy w pozostałych segmentach wyróżnia się sektor usług, który nie potwierdził tego pozytywnego trendu i wypadł słabiej, co wskazuje na utrzymującą się nierównowagę w gospodarce. To sugeruje, że ścieżka wychodzenia z obecnego spowolnienia będzie rozciągnięta w czasie i podatna na zakłócenia, zwłaszcza jeśli słabość usług zacznie przekładać się na rynek pracy i konsumpcję. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Publikacja danych o nastrojach w strefie euro nie wywołała większej reakcji na rynkach. Indeksy giełdowe oraz główne pary walutowe pozostają stabilne. Inwestorzy traktują dzisiejsze odczyty raczej jako potwierdzenie utrzymującego się, choć nieco mniej pesymistycznego klimatu gospodarczego.

