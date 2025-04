PILNE: Sentyment konsumentów wg Uniwersytetu Michigan najniżej od 2022 📉

16:00,聽Stany Zjednoczone聽-聽Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan聽za kwiecie艅:

Indeks nastroj贸w konsument贸w Uniwersytetu Michigan, wst臋pny: aktualny 56,5; prognoza 61,5; poprzednio 63,8;

Wska藕nik nastroju konsument贸w Michigan: aktualny 50,8; prognoza 54,0; poprzednio 57,0;

Indeks nastroj贸w konsument贸w Uniwersytetu Michigan, ostateczny: aktualny 47,2; prognoza 50,8; poprzednio 52,6;

Wska藕nik 5-letnich oczekiwa艅 inflacyjnych Michigan: aktualny 4,4%; poprzednio 4,1%;

Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan: aktualny 6,7%; poprzednio 5,0%;

聽

Wska藕nik nastroj贸w kosnument贸w zaliczy艂 2 stromy spadek z rz臋du, schodz膮c do najni偶szych poziom贸w od lata 2022. Natomiast 5-letnie oczekiwania inflacyjne wzros艂y do rekordowych w XXI wieku 4,4%. EURUSD wraca do wzrost贸w po publikacji raprotu.

聽

殴r贸d艂o: xStation5