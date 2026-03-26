🚨 Trump ostrzega Iran — Rynki pod presją; ropa odbija 💡

Trump podczas posiedzenia gabinetu wyraźnie zaostrzył retorykę wobec Teheranu. „Iran błaga o zawarcie umowy — nie ja" — oświadczył prezydent, dodając, że Teheran powinien był dobić targu cztery tygodnie temu. Co więcej, Trump otwarcie przyznał, że nie wie, czy w ogóle jest gotowy negocjować z Iranem w tej chwili.
Równolegle US Maritime Administration ostrzegła statki przed ryzykiem ze strony Huti w Cieśninie Bab el-Mandeb po irańskich groźbach, a Trump potwierdził, że USA „w większości" zestrzelają irańskie drony.
Rynki natychmiast zareagowały na te słowa, nastroje risk-off uderzyły w aktywa wrażliwe na geopolitykę. Eskalacja napięcia USA–Iran bezpośrednio winduje premię za ryzyko w cenach ropy naftowej i osłabia apetyt inwestorów na ryzykowne aktywa. Każda niepewność co do ewentualnego porozumienia nuklearnego lub handlowego z Teheranem to sygnał, że premia za ryzyko wojennego eskalacji pozostaje wysoka.
Ceny ropy rosną po komunikatach Trumpa.Źródło: xStation
Podsumowanie dnia: Piąty tydzień spadków na Wall Street
