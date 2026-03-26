Podsumowanie dnia: Wall Street nad przepaścią; SILVER traci 5% 🚨

- Spadki na Wall Street wyraźnie przyspieszają. Nasdaq traci już ponad 2%, a kontrakty na S&P 500 osiągają nowe minima sesji.
- Pod presją eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i odrodzonych obaw o inflację ropa drożeje ponad 3.5%, złoto oddaje zyski i traci 2.8%, a sentyment pozostaje defensywny. Bardzo słąbo radzi sobie dzisiaj srebro, które taniej obecnie ponad 5%.
- Na rynku Forex najlepiej radzi sobie dolar amerykański oraz jen japoński. Pod największą presją spadkową notowane są natomiast waluty Antypodów; AUD oraz NZD.
- Nastroje pogarsza kilka czynników jednocześnie: Microsoft ogłosił zamrożenie rekrutacji w segmentach chmury obliczeniowej i sprzedaży, co rodzi pytania o kondycję całego sektora technologicznego i przede wszystkim gorączki wokół AI.
- Tymczasem geopolityka znów daje o sobie znać — jak donosi agencja Reuterspo śmierci Alego Chameneia 28 lutego irańskie konserwatywne skrzydło polityczne, skupione głównie wokół Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) coraz głośniej domaga się budowy broni jądrowej.
- Trump podczas posiedzenia gabinetu wyraźnie zaostrzył retorykę wobec Teheranu. „Iran błaga o zawarcie umowy — nie ja" — oświadczył prezydent, dodając, że Teheran powinien był dobić targu cztery tygodnie temu. Co więcej, Trump otwarcie przyznał, że nie wie, czy w ogóle jest gotowy negocjować z Iranem w tej chwili.
- Akcje Meta Platforms zanurkowały dziś o ponad 6,4%, wymazując z giełdowej wyceny spółki blisko 70 miliardów dolarów w ciągu jednej sesji.
- Dzisiejsza wyprzedaż zbiegła się z ogłoszeniem dwóch historycznych werdyktów ławy przysięgłych, które razem zdefiniowały nowy wymiar ryzyka prawnego dla całej branży mediów społecznościowych. Presji prawnej towarzyszy bezprecedensowy program wydatków inwestycyjnych.
- Google zaprezentowało algorytm TurboQuant, który kompresuje pamięć podręczną modeli językowych do zaledwie 3 bitów, redukując zużycie pamięci KV-cache nawet sześciokrotnie i osiągając do 8-krotnego przyspieszenia na układach H100 bez jakiejkolwiek utraty dokładności. Rynek natychmiast zdyskontował potencjalny spadek popytu na chipy pamięci: SanDisk tracił na otwarciu ok. 4%, Micron i Western Digital po ~2%, a Seagate ~2%.
Podsumowanie dnia: Piąty tydzień spadków na Wall Street
