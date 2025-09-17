PILNE: Słabe dane z rynku nieruchomości w USA!🚨

14:30 - Dane o rynku nieruchomości z USA za wrzesień: Pozwolenia na budowę: 1307k (Oczekiwane: 1365k Poprzednie: 1428k )

Rozpoczęte budowy: 1312k (Oczekiwane: 1370k Poprzednie: 1362k )

Pozwolenia na budowę z miesiąca na miesiąc: -8,5% (Oczekiwane: -4,4% Poprzednie: 5,2%)

Rozpoczęte budowy z miesiąca na miesiąc: -3,7% (Oczekiwane: 0,6% Poprzednie: -2,2% ) Dane wskazują na znaczące ochłodzenie aktywności budowlanej i ograniczoną dynamikę w sektorze nieruchomości. To sygnał, że gospodarka zaczyna odczuwać presję wysokich stóp procentowych i kosztów finansowania, co przekłada się na mniejszą skłonność do nowych inwestycji mieszkaniowych. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: Biuro Spisu Ludności USA Słabsze dane z tego segmentu są niepokojącym sygnałem dla ogólnej kondycji gospodarki USA, sugerując możliwe spowolnienie w kolejnych kwartałach. Jest to kolejny sygnał dla rezerwy federalnej sugerujący dalsze luzowanie polityki monetarnej.

