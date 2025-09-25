PILNE: SNB utrzymuje stopy zgodnie z oczekiwaniami 📌

09:30 Szwajcaria – Decyzja SNB w sprawie stóp procentowych za Q3

aktualnie 0,00%; prognoza 0,00%; poprzednio 0,00%

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) utrzymał stopę procentową na poziomie 0% i pozostaje gotowy do interwencji na rynku walutowym. Bank zdecydował, że oprocentowanie depozytów będzie naliczane według stopy referencyjnej do określonego progu, a powyżej niego z dyskontem wynoszącym 0,25 punktu procentowego.

Inflacja nieznacznie wzrosła do 0,2%, jednak presja cenowa pozostaje zasadniczo bez zmian. Prognoza inflacji mieści się w ramach stabilności cen, ze średnimi poziomami 0,2% (2025), 0,5% (2026) i 0,7% (2027), co zakłada utrzymanie stóp na zerowym poziomie.

Globalny wzrost gospodarczy osłabł w obliczu ceł nałożonych przez USA i ogólnej niepewności. Wzrost PKB Szwajcarii w II kwartale spowolnił po silnym początku roku, a bezrobocie nieznacznie wzrosło. Cła ciążą na eksporcie i inwestycjach, szczególnie w sektorze maszyn i zegarków. Z tego powodu SNB wciąż przewiduje wzrost PKB na poziomie 1-1,5% w 2025 roku i nieco poniżej 1% w 2026 roku. Ryzyka koncentrują się głównie wokół amerykańskiej polityki handlowej i globalnych warunków makroekonomicznych.