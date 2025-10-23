PILNE: Sprzedaż detaliczna w Kanadzie zgodna z oczekiwaniami. USDCAD poniżej 1,40

Najważniejsze wnioski Główny raport zgodny z oczekiwaniami

Odbicie sprzedaży bazowej, ale wolniej od oczekiwań

Wstępne dane za wrzesień wskazują na spadek

USDCAD poniżej 1,40

Sprzedaż detaliczna za sierpień: 1,0% m/m (prognoza: 1,0% m/m; poprzednio: -0,8% m/m) Sprzedaż bazowa (bez samochodów): 0,7% m/m (prognoza: 1,3% m/m; poprzednio: -1,2% m/m) Biuro statystyczne Kanady wskazuje również, że szybki szacunek mówi o spadku sprzedaży detalicznej za wrzesień na poziomie 0,7% m/m. Raport o sprzedaży detalicznej w Kanadzie za sierpień 2025 wskazuje na wzrost całkowitej sprzedaży o 1,0% miesiąc do miesiąca (do 70,4 mld CAD), co oznacza solidny rezultat po wcześniejszym spadku w lipcu. Wzrost odnotowano w sześciu z dziewięciu sektorów, szczególnie w sektorze sprzedaży pojazdów i części, natomiast spadek zanotowały stacje benzynowe i sprzedawcy paliw. Obecny raport za sierpień pokazuje relatywnie mocny odbudowujący się popyt konsumencki po wcześniejszych spadkach, co raczej nie wspiera natychmiastowych obniżek stóp procentowych przez BoC. Z drugiej strony, szybki wskaźnik na wrzesień sugeruje potencjalne ponowne osłabienie sprzedaży – jeśli trend ten się potwierdzi, presja na obniżki stóp może wzrosnąć. Kluczowe będą zrewidowane dane za wrzesień i kolejne miesiące do oceny nastawienia BoC wobec cięcia stóp procentowych. Warto wspomnieć, że inflacja w Kanadzie odbiła aż do 2,4% r/r za wrzesień, przy poziomie 1,9% r/r za sierpień. Prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w Kanadzie (decyzja w ten sam dzień co Fed) to aż 80%. USDCAD pozostaje poniżej poziomu 1,40 i zniżkuje minimalnie po raporcie. Warto zwrócić uwagę na umocnienie ropy, która sugeruje, że USDCAD może zaliczyć korektę w kierunku poziomu 1,3900-1,3950.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.