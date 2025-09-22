PILNE: Sprzedaż detaliczna w Polsce wolniejsza od oczekiwań

Sprzedaż detaliczna w Polsce za sierpień rośnie o 3,0% r/r, przy oczekiwaniu na poziomie 3,2% r/r oraz przy poprzednim poziomie 4,8% r/r

W ujęciu miesięcznym spadła o 0,9% m/m, przy poprzednim poziomie 4,2% m/m

Realnie wzrost roczny wyniósł 3,1% r/r, również poniżej oczekiwanych 3,3% r/r, natomiast miesięcznie spadek wyniósł 0,4% m/m, mniej od oczekiwanego spadku 0,6% m/m. To jedyny pozytywny aspekt z raportu, gdyż w każdej możliwe głównej dynamice mamy spadki.

W ujęciu rocznym za obniżoną dynamikę całej sprzedaży detalicznej wpływ ma mniejszy wzrost sprzedaży samochodów i części - w ujęciu miesięcznym obserwowaliśmy potężny spadek. Co więcej, mamy spadek w ujęciu rocznym w sprzedaży żywności, co jest trzecim z rzędu spadkiem, ale największym od marca. Co więcej, mamy również spadek w kategorii książki i czasopisma.

Tabela z dynamikami w poszczególnych kategoriach sprzedaży detalicznej. Źródło: Bloomberg Finance LP

Dane w żadnym stopniu nie poruszyły złotego, ale pokazują, że koniunktura w Polsce ma coraz większe problemy. Jeśli trend spowolnienia obniży się, będzie to ważny sygnał dla NBP, aby rozważać kolejne obniżki stóp procentowych, biorąc pod uwagę brak chęci do zakupów.