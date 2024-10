PILNE: Sprzedaż detaliczna w USA powyżej oczekiwań

Zmiana sprzedaży detalicznej (m/m):

Wartość: 0,1%

Prognoza: -0,2%

Poprzednio: 1% (rewizja: 1,1%)

Zmiana sprzedaży detalicznej bazowej (z wył. pojazdów) (m/m):

Wartość: 0,1%

Prognoza: 0,2%

Poprzednio: 0,4%

Dane o sprzedaży detalicznej w USA okazały się mieszane. Wbrew prognozom w ujęciu m/m sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,1% (wobec oczekiwanego spadku -0,2%). Do tego dokonano rewizji wzrostu w lipcu o 10 pb do 1,1% (poprzednia: 1%). Z drugiej strony po wyłączeniu samochodów wartość zmiany sprzedaży detalicznej bazowej okazała się niższa niż przewidywano (0,1% wobec prognozowanych 0,2%). Dane te nie wysyłają sygnału o mocnym pogorszeniu sytuacji gospodarczej w USA i wydają się przez to wspierać bardziej scenariusz obniżki o 25 pb., stąd w pierwszej reakcji widzimy umocnienie dolara.

Źródło: xStation